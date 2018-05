Inca o industrie din Romania risca sa se inchida: Nu mai sunt specialisti si nici bani de investitii

Circa 100 de angajati din industria de aparare afiliati celor doua confederatii sindicale au protestat, intre orele 11:00 si 13:00, in fata sediului Guvernului, solicitand premierului Viorica Dancila masuri pentru a relansa sectorul."Sunt 28 de ani de dezastru total in industria de aparare. In decembrie 2017 ne-am intalnit cu premierul Mihai Tudose si am convenit sa relansam industria de aparare. S-a schimbat Guvernul, iar in cinci luni nu a fost nicio miscare, nimic nu s-a rezolvat. Doamna premier are pe masa o adresa a noastra din 5 februarie si nu am primit niciun raspuns", a aratat Bucuroiu.Liderul sindical a indicat lipsa banilor pentru investitii."Este un dezastru total si noi trebuie sa intram pe piata concurentiala, dar noi nu modernizam, nu retehnologizam, nu facem nimic", a atras el atentia.Bucuroiu a amintit si salariile foarte mici din domeniu, dand exemplul unei pirotehniste cu 39 de ani vechime, care primeste in mana 1.600 de lei, in conditiile in care lucreaza cu explozibil si exista pericol in orice moment."Lipsa specialistilor devine o problema de securitate. Prin atingerea nivelului minim de 8.700 de oameni, prin varsta inaintata - 54 de ani media, industria de aparare risca sa se inchida in mod automat, in conditiile in care Romania este intr-un spectru geopolitic destul de acid. Daca ne uitam la cladirea Guvernului, pare parasita. E parasita de 28 de ani", a mai spus el.Sindicalistii vor protesta si miercuri in Piata Victoriei, tot intre orele 11:00 si 13:00.