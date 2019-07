La Galati se modernizeaza un spargator de gheata. Investitia se ridica la 50 de milioane de lei

Potrivit directorului AFDJ, contractul in valoare de peste 50,4 milioane lei, bani de la bugetul de stat, a fost castigat de Santierul Naval Mangalia, remorcherul maritim Perseus, de 6.600 CP, urmand sa revina pe apa dupa modernizarea si retehnologizarea care vor dura 24 de luni.In toata aceasta perioada, actiunea de spargere si curgere a ghetii pe sectorul Dunarii maritime se va realiza cu remorcherele maritime Farul, de 5.000 CP, Galati 3, de 2.400 CP si Gheorghieni 2 de 980 CP. De asemenea, la nevoie se va apela si la remorcherul maritim multifunctional cu clasa de gheata Hercules, de 6.600 CP, "geamanul" spargatorului Perseus, care a fost recent modernizat si retehnologizat si se afla la ancora in Portul Constanta.Dorian Dumitru a mai precizat ca se afla in stare avansata si proiectele de achizitie de catre AFDJ Galati a doua remorchere maritime cu clasa de gheata si doua remorchere fluviale cu clasa de gheata, valoarea totala a investitiei fiind de peste 126 milioane lei, bani din fonduri europene. Termenul de executie pentru cele patru nave este de 16 luni din momentul semnarii contractului de constructie.