Liberty Steel vrea sa investeasca 200 de milioane de euro in combinatul de la Galati

Directorul general Jon Bolton a spus ca in urmatorii cinci ani Liberty Steel intentioneaza sa investeasca peste 400 milioane de euro in cele sapte otelarii pe care le-a preluat de la ArcelorMittal, in ideea de a mentine capacitatile, a extinde gama de produse si a realiza mai multe produse de calitate ridicata. Bolton a subliniat ca aproape jumatate din aceste investitii vor fi facute la combinatul de la Galati, deoarece perspectivele de crestere din Romania sunt mai bune decat in alte parti ale Europei.Decizia celor de la Liberty Steel vine intr-un moment in care industria siderurgica se confrunta cu provocarile create de tarifele vamale suplimentar introduse de SUA, tarife care reorienteaza spre Europa exporturile altor mari producatori, la care se adauga costurile mai mari cu materiile prime si energia."Evaluam in mod continuu modul in care conditiile comerciale internationale ne afecteaza operatiunile, insa credem ca operatiunile noastre din Europa continentala sunt bine pozitionate pentru a face fata oricarui impact negativ. Ne asteptam ca pietele cheie pentru operatiunile pe care le-am achizitionat recent in Europa sa inregistreze performante peste media europeana, de exemplu Romania va inregistra o crestere de 3,1%", a spus Bolton.In luna iulie a acestui an, Liberty Steel a platit 740 milioane euro pentru a prelua o serie de otelarii din Cehia, Romania, Macedonia de Nord, Italia si Belgia de la grupul ArcelorMittal. In prezent Liberty Steel, parte din grupul GFG Alliance detinut de miliardarul Sanjeev Gupta, a ajuns la aproximativ 30.000 de angajati.Compania intentioneaza sa majoreze vanzarile noilor sale combinate cu 50% pana in 2022 si vrea ca guvernele sa creasca investitiile in infrastructura si energie pentru a sustine cresterea economica si avansul industriei otelului. Bolton a apreciat ca exista progrese reale in Cehia si Romania, adaugand ca este "foarte pozitiv" cu privire la viitorul sectorului otelului in Europa Centrala."O industrie siderurgica revigorata in aceste tari va sustine lanturile de aprovizionare, va stimula dezvoltarea de noi surse sustenabile de energie, va crea si pastra noi locuri de munca calificate si va crea un viitor mai sustenabil si mai competitiv pentru industrie", a mai spus directorul Liberty Steel.Grupul Liberty face parte din Alianta GFG, un grup mondial de intreprinderi din industria energetica, miniera, metalurgica, inginerie, logistica si servicii financiare, cu sediul la Londra, cu centre suplimentare in Dubai, Hong Kong, Singapore, Sydney, Paris si New York si o prezenta in aproximativ 30 de tari la nivel mondial. Alianta, care are un efectiv de angajati de aproximativ 14.000 persoane si o cifra de afaceri ce depaseste 15 miliarde de dolari, include intreprinderi industriale si metalurgice integrate sub marca "Liberty", un grup de resurse, energetic, transport si infrastructura sub marca "SIMEC", precum si Wyelands, o filiala bancara si financiara, precum si o filiala imobiliara, JAHAMA Estates.