Managerii anticipeaza o relativa stabilitate in industrie, comert si servicii, pana in februarie 2020

In cadrul anchetei de conjunctura din luna decembrie 2019, managerii din industria prelucratoare preconizeaza pentru urmatoarele trei luni o relativa stabilitate a volumului productiei (sold conjunctural -5%). Pentru activitatea de fabricare a altor mijloace de transport se estimeaza crestere (sold conjunctural +18%).Referitor la numarul de salariati, se estimeaza o relativa stabilitate, soldul conjunctural fiind de -4% pe total industrie prelucratoare. Pentru preturile produselor industriale se prognozeaza o crestere moderata in urmatoarele trei luni (sold conjunctural +8%).Potrivit estimarilor din luna decembrie 2019, in activitatea de constructii se va inregistra, in urmatoarele trei luni, o scadere a volumului productiei (sold conjunctural -32%). Managerii estimeaza scadere moderata a numarului de salariati (sold conjunctural -15%).In ceea ce priveste preturile lucrarilor de constructii, se preconizeaza o crestere moderata a acestora (sold conjunctural +9%).In sectorul comert cu amanuntul, managerii au estimat pentru urmatoarele trei luni o tendinta de relativa stabilitate a activitatii economice (sold conjunctural +3%). Volumul comenzilor adresate furnizorilor de marfuri de catre unitatile comerciale va inregistra o relativa stabilitate (sold conjunctural -2%).Angajatorii prognozeaza pentru urmatoarele trei luni o crestere moderata a numarului de salariati (sold conjunctural +14%). Pentru urmatoarea perioada, managerii societatilor comerciale estimeaza crestere a preturilor de vanzare cu amanuntul (sold conjunctural +26%).Conform estimarilor din luna decembrie 2019, cererea de servicii (cifra de afaceri) va cunoaste o relativa stabilitate in urmatoarele trei luni (sold conjunctural +3%).In sectorul de servicii se estimeaza o relativa stabilitate a numarului de salariati (sold conjunctural +2%). Conform opiniei managerilor, preturile de vanzare sau de facturare ale prestatiilor vor avea tendinta de relativa stabilitate (sold conjunctural +5%)