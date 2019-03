Ministrul Economiei: Industria de aparare are bugetul de zece ori mai mare decat anul trecut

"Industria de aparare beneficiaza de 10 ori bugetul de executie de anul trecut, industria de aparare de la Ministerul Economiei. Avem un proiect mult mai mare, un proiect in care sunt legate lanturile valorice.Discutam la 173 milioane numai fabrica de pulberi de la Fagaras, care functioneaza undeva la 10% in momentul asta.Face pulberi pentru calibru mic, mare, absolut toata gama de pulberi. Unim zona asta cu Pirochim Victoria, pentru ca noi avem doua, impartite pe categorii de pulberi, ramanand la Victoria numai poligonul de incercare.Modernizam Cugir si modernizam Sadu. Saptamana asta am semnat din nou contractul vizavi de exportul de arme la Cugir.In totalitate dam la export. Exportam in SUA, aproximativ 25 milioane de euro, am semnat contractul. Cugir si Sadu vor fi modernizate cu linii absolut moderne. Facem achizitii conform legii.Si mai avem Metrom Brasov in care investim si-l modernizam, pentru a face un nou cuptor acolo, pentru a trage tabla subtire de cupru de la capse. Acolo vor fi facute capsele pentru toate cartusele, pentru ca noi trecem la calibrul NATO 5,56 pe care trebuie sa-l oferim Armatei Romane", a explicat Badalau, la B1 TV.Acesta a adaugat ca, in paralel, exista contractul cu Beretta si va fi facuta o fabrica la Plopeni, unde va fi produsa arma ARX 160 si o arma mai mica, pentru trupele speciale."In paralel avem contract cu Beretta. (...) Noi trebuie sa trecem la un calibru NATO. Aceste arme (Beretta - n. r.) le-a avut Armata Romana in testare la trupele speciale Targu Mures, unde s-a facut un raport si au spus ca tipul asta de arma este tipul de arma cu care Armata Romana si-ar dori sa se doteze. Am discutat cu dansii si vom face o asociere. Fabrica se va face la Plopeni. (...) Vom produce arma ARX 160 si o arma mai mica pentru trupele speciale, in a doua parte", a spus ministrul Economiei.Intrebat la ce vor folosi aceste arme, Niculae Badalau a raspuns ca vor merge pe piata externa si la principalul beneficiar, Armata Romana, "care trebuie sa treaca de la Kalashnikovul ala din 60".Oficialul de la Ministerul Economiei a mai semnalat ca, in prezent, sub 10% din ce se produce ajunge la Armata Romana si se incearca repornirea industriei de armament."In Uniunea Europeana 70% din ceea ce produc merge in armata lor. La noi, avem sub 10% in momentul acesta. Incercam sa repornim aceasta industrie. Noi am avut vechiul arsenal care era extrem de important. (...) Noi nu avem tehnologie. In momentul asta armata nu mai e cu tunul si sabia, sa pleci la bataie. Sunt sateliti, toate armele sunt gestionate de sateliti. Este cu totul alta tehnologie. Aceasta se bazeaza pe ani buni de cercetare pe care Romania nu mai facut-o, din pacate. Noi am avut cercetatori. Noi am reusit sa tinem profesionistii prin vestitul nucleu, cat de cat. Nucleu inseamna ca am platit niste oameni numai ca sa nu plece din aceasta industrie. Si am facut un efort ani de zile ca sa nu plece meseriasii, pentru ca avem oameni foarte buni", a subliniat seful de la Economie.