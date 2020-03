Pe fondul cererii mari de ventilatoare, industria incepe sa se organizeze

"Exista o cerere fara precedent pentru echipamente medicale, in special de ventilatoare mecanice", a declarat directorul general de la GE Healthcare, Kieran Murphy. Producatorul american de echipamente medicale si-a majorat capacitatile de fabricatie si totodata si-a extins personalul care in prezent lucreaza 24 de ore din 24.Producatorul suedez Getinge a anuntat si el ca si-a majorat capacitatile de productie "pe fondul cererii exponentiale din Franta si din lume. Toate echipamentele noastre care in mod normal sunt utilizate la demonstratii, formare de personal sau cu prilejul congreselor au fost puse imediat la dispozitia clientilor nostri", a explicat firma intr-un comunicat.Aceeasi situatie la firma franceza Air Liquide care si-a majorat liniile de asamblare, de la 500 de ventilatoare de reanimare produse in prezent in fiecare luna va ajunge la 1.000 de unitati in aprilie, in timp ce productia de ventilatoarele non-invazive va creste de la 200 pana la 600 de unitati.In Germania, producatorul de echipamente medicale Drager a anuntat si el ca si-a dublat productia de ventilatoare mecanice in ultimele saptamani, iar firma Lowenstein trebuie sa onoreze o comanda venita de la guvern pentru 6.500 de aparate respiratorii in urmatoarele trei luni. Compania a inceput inca din februarie sa isi majoreze productia, in special ca urmare a cererii venite din China.Intrebarea care se pune este daca aceasta majorare va fi suficienta? Pandemia de coronavirus provoaca un aflux de pacienti in spitale, unde anumite servicii de reanimare risca sa nu dispuna de ventilatoare mecanice au avertizat recent o serie de responsabili medicali francezi. In Italia, pe fondul aglomeratiei spitalelor, serviciile de reanimare analizau la inceputul lunii martie sa recurga la o limita de varsta pentru admiterea la terapie intensiva.Ca raspuns la aceasta situatie, autoritatile au inceput sa se indrepte spre alte industrii care ar putea veni in ajutorul spitalelor. Duminica, presedintele american Donald Trump si-a dat acordul pentru ca producatorii auto General Motors, Ford si Tesla sa inceapa sa produca sau sa contribuie la majorarea productiei de ventilatoare mecanice. La fel ca omologii americani, producatorul auto francez PSA a declarat pentru AFP ca analizeaza in mod serios posibilitatea de a se implica in productia de ventilatoare mecanice.Simultan se inmultesc colaborarile intre firme iar tehnologiile inovatoare, precum imprimarea 3D, isi aduc si ele aportul. Astfel compania olandeza Ultimaker pune la dispozitia spitalelor centrele sale de imprimare 3D, expertii si designerii sai. "Exista o cerere enorma", a declarat directorul general de la Ultimaker, Jos Burger care a explicat ca tehnologia 3D poate fi folosita in special la productia de valve pentru ventilatoare.Cu toate acestea, mai mult decat de ventilatoare, spitalele risca sa se confrunte mai mult cu un deficit de personal si echipamente de protectie, subliniaza Olivier de Cock, fost secretar general al sindicatului national al anestezistilor francezi. "Este nevoie de cinci persoane pentru a aseza un pacient pe burta. Este nevoie de personal dar si de echipamente de protectie pentru acest personal", a spus Olivier de Cock.