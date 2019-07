Romaero si Raytheon au semnat un memorandum de intelegere pentru mentenanta sistemelor Patriot

Potrivit comunicatului de presa remis de Ministerul Economiei, semnarea a avut loc la Palatul Victoria, in prezenta doamnei Viorica Dancila, Prim Ministrul Romaniei, a domnului Niculae Badalau, Ministrul Economiei, a domnului Gabriel Beniamin Les, Ministrul Apararii Nationale si a reprezentantilor Ambasadei SUA in Romania.Memorandumul de Intelegere dintre cele doua companii, deschide perspective pentru Romaero de a exporta produse si servicii la nivel global, avand posibilitatea sa devina unul dintre furnizorii globali ai companiei americane Raytheon. Zonele in care ar putea colabora Romaero si Raytheon includ atat fabricarea de parti componente si subansamble mecanice, cat si asistenta tehnica pentru sistemele Patriot detinute de Romania.Viorica Dancila, Prim Ministrul Romaniei a declarat: "Industria de aparare este unul dintre sectoarele cu un mare potential de dezvoltare. In acest an, Guvernul a acordat sume importante operatorilor cu capital de stat pentru dezvoltarea si modernizarea capacitatilor de productie.Totodata, din perspectiva indatoririlor operationale pe care le are ca membru al NATO, Romania s-a angajat intr-un efort continuu de modernizare a armatei si a alocat, pentru al treilea an consecutiv, 2% din PIB pentru aparare.Aceasta decizie dovedeste ca intelegem pe deplin rolul strategic pe care tara noastra il are in zona Marii Negre, in particular, si pe flancul de sud-est al NATO, in general.Insa, obiectivul Guvernului este ca fondurile alocate inzestrarii armatei sa se intoarca, intr-o masura cat mai mare, in economia romaneasca, sa contribuie la revigorarea industriei nationale de aparare, prin cooperare industriala si transfer tehnologic. [...]Iar semnarea acestui Memorandum de Intelegere si colaborarea noastra confirma potentialul pe care il are industria romaneasca in intarirea capacitatilor de aparare in cat mai mult zone de operatii".Ministrul Economiei, Niculae Badalau, a salutat incheierea acordului intre cele doua companii si a specificat faptul ca: "Este important pentru economia romaneasca si pentru companiile din industria de aparare sa poata sa intoarca in economia reala cat mai multa valoare adaugata din programele de inzestrare, iar centrele de mentenanta sunt o astfel de modalitate.Industria nationala de aparare a inceput sa functioneze, dovezi in acest sens sunt parteneriatul de astazi, dintre Romaero si Raytheon, dar si parteneriatul dintre Beretta si Uzina Mecanica Plopeni, semnat luna trecuta. Acesta este cel mai important lucru, iar aceasta dezvoltare trebuie sa continue"."Acordul semnat astazi intre reprezentantii companiei Romaero si cei ai Raytheon reprezinta pentru Ministerul Apararii Nationale un moment foarte important, deoarece avem certitudinea ca sistemele Patriot care vor intra in dotarea Fortelor Aeriene si Terestre Romane vor beneficia de asistenta tehnica de inalta performanta, in modul cel mai rapid si oportun posibil", a declarat, la randul sau, Gabriel Beniamin Les, Ministrul Apararii Nationale.Patriot este un sistem defensiv antiaerian si anti-racheta care reprezinta elementul de baza al apararii NATO impotriva rachetelor balistice si de croaziera, aeronavelor avansate si dronelor."Compania Raytheon continua sa construiasca parteneriate sustenabile cu industria romaneasca de aparare", a spus Tom Laliberty, vicepresedinte pentru sisteme de aparare antiaeriana si anti-racheta din cadrul diviziei de sisteme integrate de aparare a Raytheon. "Acest memorandum este o oportunitate pentru Romaero sa poata oferi servicii de productie si mentenanta tehnica pentru sistemele Patriot detinute de Romania."Cu vanzari de 27 miliarde de dolari in 2018 si 67.000 de angajati, compania Raytheon este un lider in domeniul tehnologiei si al inovatiei, specializat in solutii de aparare, guvernare civila si securitate informatica. Cu o istorie de 97 de ani de inovatie, Raytheon furnizeaza echipamente electronice de ultima generatie, solutii de integrare a sistemelor, produse si servicii C5ITM, precum si servicii de detectare, maximizare a efectelor si asistenta in misiune pentru clienti din peste 80 de tari. Raytheon are sediul in Waltham, Massachusetts.