Romania mai are putin timp la dispozitie pentru a se organiza in lupta impotriva traficului cu tutun. Ce schimbari urmeaza

Comisia Europeana a acordat Romaniei un ragaz pana la 31 decembrie 2019 pentru ca acest sistem sa devina complet operational si pe teritoriul sau.Fiecare pachet de tigarete produse sau destinate pietei europene va fi identificat printr-un marcaj de trasabilitate numit "identificator unic", ce va contine informatii privind locul, data productiei precum si destinatia pachetului respectiv. Identificatorul unic permite ca toate pachetele de produse din tutun introduse pe piata sa fie inregistrate si urmarite pe intreg teritoriul UE.Sistemul de trasabilitate este aplicabil produselor fabricate in UE inclusiv celor destinate exportului. De asemenea, sistemul este aplicabil produselor din tutun ce nu sunt produse in UE, dar sunt destinate a fi puse in libera circulatie pe aceasta piata.In cazul importului de produse din tutun, obligatia aplicarii identificatorului unic apare inainte de efectuarea formalitatilor vamale de punere in libera circulatie. Asadar, in lipsa unui astfel de identificator, produsele din tutun provenite din tari terte Uniunii Europene nu pot patrunde pe piata.Toate miscarile de astfel de produse sunt supuse inregistrarii de la producator pana la primul punct de vanzare cu amanuntul (i.e. unitatea in care produsele sunt introduse pe piata pentru prima oara, inclusiv automatele de vanzare pentru produse din tutun).Fiecare Stat Membru UE si-a desemnat autoritatea competenta pentru emiterea identificatorilor unici. In Romania, autoritatea desemnata este Imprimeria Nationala.In prezent, platforma dezvoltata la nivelul Romaniei permite doar o preinregistrare a agentilor economici in vederea asigurarii conditiilor tehnice necesare emiterii codurilor unice de identificare. Prin urmare, are strict obiectivul de a colecta informatiile necesare crearii ulterioare a acestor coduri.In absenta functionarii sistemului, operatorii economici din Romania pot apela la serviciile unor emitenti de identificatori unici autorizati in alte State Membre, insa nu mai tarziu de 31 decembrie 2019, data la care sistemul ar trebui sa fie complet functional.De asemenea, la momentul implementarii sistemului national, vor putea fi inregistrate si utilajele, precum si restul operatorilor economici sau unitatile care nu au reusit sa asigure preinregistrarea. Vor fi posibile si transmiterile de solicitari de rectificare a datelor comunicate in faza de preinregistrare sau de radiere a acestora.Legislatia europeana recunoaste dinamica lantului de aprovizionare, inclusiv existenta stocurilor de produse ramase nemarcate.Avand in vedere acest aspect, legislatia da posibilitatea producatorilor si importatorilor de a-si epuiza stocurile de produse neconforme intr-un anumit interval de timp. Toate tigaretele si tutunul de rulat fabricate in UE sau importate inainte de 20 mai 2019 (nemarcate) pot sa ramana in circulatie si sa fie vandute pe piata timp de un an, pana la 19 mai 2020. Ele trebuie eliminate de pe piata imediat dupa aceasta data.Operatorii de transport de produse din tutun vor avea obligatii specifice, necesare in asigurarea trasabilitatii produselor pe parcursul transportului, inclusiv in cazul transbordarilor, grupajelor de marfuri, cum ar fi: scanarea si transmiterea electronica de date despre produsele de tutun transportate, rutele preconizate, cantitatile etc.Operatorii de retail implicati in vanzarea produselor din tutun direct catre consumatorii finali au, de asemenea, obligatia de a obtine un cod de identificare a locatiei. Aceste coduri sunt necesare pentru a putea receptiona produsele de la alti operatori economici implicati in lantul de aprovizionare.Lupta impotriva comertului ilicit cu produse din tutun este o componenta importanta a politicilor de supraveghere ale Uniunii Europene. De aceea, este foarte important ca toti cei situati pe lantul de aprovizionare (producatori, importatori, vanzatori) sa cunoasca si sa implementeze din timp noile reguli privind sistemul de trasabilitate, pentru a nu risca blocarea tranzactiilor sau aplicarea de amenzi contraventionale.Avand in vedere toate aspectele mentionate mai sus, cu siguranta ca data de 1 ianuarie 2020 va veni cu noi provocari pentru toti jucatorii din industria tutunului, odata ce sistemul de trasabilitate va deveni complet operational si in Romania.