Romania se va asocia cu producatorul italian Beretta pentru a realiza doua noi tipuri de arme

Potrivit acestuia, statul roman si compania italiana vor crea o noua societate, in care partea romana va detine 80% din actiuni."Noi trebuie sa trecem de la 7,62 cu Armata Romana (...) la un calibru NATO si aceste arme le-a avut Armata Romana in testare la trupele speciale din Targu Mures, unde s-a facut un raport si cei de acolo au spus ca tipul acesta de arme, ARX 160, este tipul cu care Armata Romaniei si-ar dori sa se doteze. In baza la lucrul asta, noi am discutat cu dansii si am facut un contract. Vom face o asociere. Fabrica se va face la Plopeni, unde parte romana va avea 80%", a declarat Badalau la B1 TV.Ministrul Economiei a precizat ca la Plopeni se vor produce doua tipuri de arme de asalt, inclusiv modelul ARX 160, care vor fi valorificate atat pentru piata interna, cat si la export."Avem piata externa si avem principalul nostru beneficiar, Armata Romana, care trebuie sa treaca de la Kalashnikov-ul ala din '60, ca ii trimitem in teatrele de operatiuni cu Kalashnikov. Noi trebuie sa oferim, noi ca furnizori, noi ca producatori, trebuie sa oferim Armatei Romane cel mai bun armament", a adaugat Badalau.El a mentionat, totodata, ca in 2019 "industria de aparare beneficiaza de zece ori bugetul de executie de anul trecut".Ministrul Economiei a mai spus ca obiectivul sau este repornirea industriei nationale de aparare, in conditiile in care la nivelul Uniunii Europene 70% din productia de armament este utilizata in tarile producatoare, in timp ce in Romania armata beneficiaza de mai putin de 10% arme autohtone.