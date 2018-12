Romanii au intrat in febra cumparaturilor: Retailul alimentar romanesc depaseste granita istorica de 100 mld.lei

Potrivit unei analize KeysFin, afacerile companiilor din comertul alimentar romanesc vor depasi, in acest an, nivelul record de 100 miliarde de lei.Urmatoarele doua saptamani se anunta a fi cele mai profitabile pentru retailerii alimentari din tot anul 2018. Febra cumparaturilor de Craciun va duce afacerile companiilor peste nivelul de 103 miliarde de lei, in crestere cu aproape 6 miliarde de lei fata de rezultatul din 2017, estimeaza analistii de la KeysFin.Business-ul din sectorul alimentar a crescut anul trecut cu 7,7% fata de 2016 si cu 135% fata de 2007 la 97 miliarde de lei. Iar profitul net a avansat cu 16,8% fata de 2016 si cu 174,5% fata de 2007, la 3,5 miliarde de lei in 2017.Potrivit analizei, sectorul de retail se afla, in prezent, in plin proces de maturizare, dupa expansiunea galopanta din anii 2000-2010. Numarul companiilor a scazut cu 8,8% fata de 2016 si ramane cu aproape 2% sub cel din 2007, la aproape 52 de mii in 2017.Statistica arata ca in retailul alimentar activeaza 18 companii mari, cu afaceri de 55,9 miliarde de lei in 2017, 235 de companii medii (10,8 mld.lei), 2469 firme mici (15,6 mld..lei) si 49.258 microintreprinderi (14,5 mld.lei)."Principalii jucatori din piata, Kaufland, Carrefour, Lidl, Auchan si Mega Image si-au consolidat retelele, iar extinderea geografica a atins un nivel extrem de ridicat. Investitiile semnificative in deschiderea de noi unitati si mai ales in publicitate au spulberat, practic, concurenta micilor jucatori, magazinele independente, buticurile de cartier devenind o prezenta tot mai rara. Confruntate cu dificultati financiare, prinse in constrangerile tot mai puternice ale distribuitorilor de alimente si bauturi, multe dintre magazinele mici s-au inchis sau au fost preluate de marii jucatori", arata analiza KeysFin.Astfel s-a ajuns ca ponderea companiilor mari sa atinga nivelul de 58% in 2017, fata de 32% in 2007.Potrivit analizei KeysFin, cele mai mari 10 companii au impreuna peste 2.500 de hipermarketuri, supermarketuri, magazine de proximitate moderna, discount si cash & carry si genereaza peste 53% din cifra de afaceri totala.Liderul pietei continua sa fie KAUFLAND ROMANIA, cu o cifra de afaceri de peste 10 miliarde de lei in 2017, ceea ce reprezinta 10,4% din totalul business-ului la nivel national.CARREFOUR ROMANIA SA se afla pe locul secund, cu afaceri de 6,7 miliarde de lei (7%), urmata de LIDL DISCOUNT SRL (6,5 miliarde de lei, 6,7% din total), AUCHAN ROMANIA SA (5.2 miliarde de lei, 5,4% din total) si MEGA IMAGE SRL (4.9 miliarde de lei, 5,1% din total)."Investitorii straini au ajuns sa domine retailul alimentar romanesc, controland peste 72% din capitalurile proprii ale companiilor locale .Din prisma capitalurilor proprii detinute, investitorii germani sunt in prim-plan, urmati de cei olandezi, luxemburghezi, francezi, ciprioti si turci. Impreuna, primii cinci jucatori din piata de retail alimentar, toti controlati de straini, au generat anul trecut peste 45% din profitul sectorului", arata analiza KeysFin.Cea mai profitabila companie a fost, anul trecut, Kaufland, cu un rezultat pozitiv de 670 milioane de lei. In top urmeaza LIDL (352,8 mil.lei), CARREFOUR (209,7 mil.lei), MEGA (201,8 mil.lei) si PROFI (130,9 mil.lei).La nivel regional, Capitala, cu cel mai mare numar de locuitori, a atras, cum era de asteptat si cel mai ridicat nivel de afaceri, de peste 40,3 miliarde de lei. In clasamentul regional urmeaza judetele Prahova (8,2 miliarde de lei), Timis (5,8 miliarde de lei), Ilfov (5,8 miliarde de lei) si Brasov (4,8 miliarde de lei) . Impreuna primele 5 judete au generat 67% din cifra de afaceri totala in 2017.In acest sector lucreaza peste 223.000 de angajati. Potrivit datelor KeysFin, numarul acestora a scazut cu 2,3% fata de 2016 si cu 1,4% fata de 2007, in conditiile in care companiile au investit puternic in optimizarea costurilor operationale.Productivitatea muncii in acest sector a crescut cu 10% fata de 2016, aproape 434.000 de lei per angajat in 2017, insa costul mediu per angajat a avansat de 2 ori mai rapid, cu 20% fata de 2016, la 31.600 de lei per angajat in 2017."Cresterea costurilor cu forta de munca in acest sector a intervenit odata cu majorarea salariilor la nivel national si ca urmare a provocarilor tot mai accentuate din piata muncii. In conditiile crizei de personal, multi dintre rataileri au investit puternic in modernizarea proceselor tehnologice, iar unul dintre efectele cele mai vizibile il reprezinta extinderea semnificativa a caselor automate, unde clientii gestioneaza singuri plata. Automatizarea serviciilor se va extinde, cel mai probabil, la nivelul intregii piete, in urmatorii ani", estimeaza analistii de la KeysFin.Cei mai importanti angajatori din sectorul de retail alimentar sunt KAUFLAND ROMANIA SCS (13.519 angajati), PROFI ROM FOOD SRL (11.662), CARREFOUR ROMANIA SA (9.939), MEGA IMAGE SRL (9,313) si AUCHAN ROMANIA SA (9.290 de angajati).Potrivit analizei, Lidl are cea mai buna profitabilitate a fortei de munca, cu 73,3 mii de lei per angajat urmat de Kaufland, Metro, Mega si Carrefour."Interesant este si faptul ca, pe fondul extinderii lanturilor de magazine. jucatorii mari au ajuns sa atraga mare parte din forta de munca. Daca in 2007 angajau 12% din forta de munca, in 2017 s-a ajuns la 38%. La polul opus, cel mai mult au pierdut magazinele de cartier, de la 46,7% din total in 2007 la putin peste o treime in 2017", mai arata analiza.Potrivit datelor Eurostat, la nivel european, romanii au alocat in 2017 cea mai mare parte dintre veniturile gospodariilor pe alimente si bauturi non-alcoolice (27,8%) din UE. Ne urmeaza lituanienii (22%), estonienii (20,3%) si bulgarii (19,5%)Cifra din dreptul Romaniei reprezinta de peste 2 ori media UE (12,2%) . La polul opus, romanii aloca mult mai putin restaurantelor si hotelurilor (doar 3,3% fata de o medie UE de 8,8% din total)."Statistica prezinta o consecinta directa a nivelului de trai scazut din Romania. Romanii nu mananca mai mult decat alti europeni, ci cheltuie mai mult raportat la veniturile lor. Una este sa ai un salariu de 3000 de euro si sa aloci 800 de euro pentru mancare, si alta e sa traiesti la limita subzistentei, cum o fac multi dintre romani. Dincolo de raportul cheltuieli alimentare - salarii, o alta mare problema o reprezinta obiceiurile alimentare nesanatoase, care au facut ca Romania sa se claseze pe locul trei in Europa in clasamentul supraponderalilor, potrivit datelor de la Institutul de Endocrinologie C.I. Parhon. Este o consecinta a mancarii proaste si ieftine, puternic calorice, pe care majoritatea o consuma", spun analistii.Obiceiurile de consum ale romanilor tin si de traditie. "Dupa 40 de ani de comunism in care achizitia de bunuri alimentare reprezenta o provocare, o intreaga generatie si-a gasit satisfactia in consumul alimentar. Ideea de a manca mult si bine - o conotatie a prosperitatii, s-a transmis din generatie in generatie, farfuria plina continuand sa fie principala satisfactie a unei mari parti a populatiei", mai afirma acestia.Companiile din retailul romanesc continua, din pacate, sa exploateze din plin acest fenomen."Consumul responsabil reprezinta inca un concept pe care jucatorii din piata intarzie sa il promoveze. Se marjeaza in continuare pe preturi si volum, semnalele privind educarea populatiei catre cumpatare fiind inca foarte reduse. S-au facut pasi inainte cu promovarea bauturilor fara zahar, unii producatori au redus valoarea calorica a produselor, insa este nevoie de o strategie eficienta la nivel national, care sa promoveze acest demers. Altfel, romanii, dincolo de faptul ca sunt din ce in ce mai putini, vor fi tot mai bolnavi, afectiunile asociate consumului excesiv de produse alimentare si bauturi fiind deja la nivelul de alarma", se mai precizeaza in analiza KeysFin.