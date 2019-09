Stocurile de zahar ale Indiei risca sa provoace o scadere a preturilor globale

Guvernul indian a alocat suma de 62,68 miliarde rupi (873 milioane de dolari) pentru subventionarea exporturilor de zahar, in dorinta de a-si reduce stocurile record.Insa, aceasta decizie a generat un val de critici din partea rivalilor Brazilia si Australia, care sustin ca masura va duce la diminuarea preturilor mondiale si ii va afecta pe fermierii lor.Subventiile din India sunt doar o noua lovitura pe o piata care sufera deja de supra-aprovizionare. O depreciere a monedei in Brazilia, cel mai mare producator si exportator mondial de zahar, a incurajat un val de exporturi.Insa, in paralel, cererea de zahar incetineste in tarile dezvoltate, pe fondul ingrijorarilor cu privire la efectele zaharului asupra sanatatii, iar amenintarile asupra economiei mondiale ar putea afecta si mai mult consumul de zahar.Chiar daca analistii se asteapta ca stocurile mondiale sa scada, rezervele in exces sunt suficient de mari pentru a satisface consumul anual in India si Uniunea Europeana, principalii consumatori la nivel mondial."Stocurile mondiale sunt inca destul de mari si au fost asa de mai multi ani", a spus Darwei Kung, manager de portofoliu la firma DWS Investment Management Americas Inc.In paralel, fondurile speculative mizeaza pe continuarea tendintei de scadere a cotatiilor futures la zahar.Datele publicate vineri de Comisia pentru tranzactii cu contracte futures pe marfuri (Commodity Futures Trading Commission - CFTC) arata ca, in saptamana ce s-a incheiat la 27 august, managerii si-au majorat pozitiile short pe zahar cu 10%, pana la 171.606 contracte futures si optiuni.Aceasta cifra, care masoara diferenta intre pariurile pe cresterea preturilor si cele pe scadere, este la cel mai pesimist nivel de dupa luna mai.India nu este singurul producator de zahar care a decis sa arunce pe piata cantitatile suplimentare.Gratie unui nou acord comercial convenit de SUA cu Mexic, acesta din urma este posibil sa "arunce" si mai multe cantitati de zahar pe piata.Conform noului acord, cantitatea de zahar pe care Mexicul o poate livra in SUA a fost redusa, ceea ce inseamna ca acesta ar putea exporta pana la 500.000 de tone de zahar pe piata mondiala inainte de a incepe noul sezon, la 1 octombrie 2019, a apreciat Pablo Sherwell, analist la Rabobank International.Cu toate acestea, exista si semnale incurajatoare. In Brazilia, o cantitate mai mare de trestie de zahar este utilizata pentru a produce etanol, ceea ce ar putea diminua productia de zahar.In plus, fenomenele meteo nefavorabile afecteaza culturile de zahar in alte regiuni, astfel ca unii analisti de la Citigroup Inc. si Rabobank International prognozeaza ca piata zaharului ar putea ajunge chiar intr-o situatie de deficit.