SUA risca sa ramana fara jucarii, din cauza epidemiei din China

Productia Chinei, de departe cel mai mare producator mondial de jucarii, a incetinit brusc pe masura ce activitatea a fost paralizata de epidemia de coronvirus care a provocat decesul a aproximativ 2.600 de persoane si s-a raspandit in mai multe tari, dand nastere la temeri referitoare la o pandemie.In conditiile in care 25.000 de reprezentanti ai industriei jucariilor se vor reuni saptamana aceasta la New York pentru cel mai mare salon organizat in cele doua Americi, participantii se vor confrunta cu un subiect mai putin vesel: o grava criza de sanatate si efectele sale asupra celui mai mare producator mondial de bunuri de consum.Din fericire pentru sectorul jucariilor, coronavirusul a lovit dupa sezonul crucial al sarbatorilor de sfarsit de an. Insa masura in care, anumite produse ar putea fi victima unei epuizarii stocurilor in vara acestui an.Epidemia de coronavirus "va avea un efect major la nivel mondial", a declarat Isaac Larian, director general la MGA Entertainment, adaugand ca in prezent firma a recurs la rezervele sale pentru a putea sa isi aprovizioneze clientii cu papusi "LOL Surprise", unul din cele mai bine vandute produse ale companiei.Uzinele care lucreaza pentru MGA in China functioneaza in prezent doar la 20% din capacitate deoarece numerosi muncitori nu au revenit inca la munca iar activitatea este incetinita si de lipsa de anumite materii prime sau de probleme de logistica, a dezvaluit Larian. Impactul coronavirusului asupra lanturilor de aprovizionare din industria jucariilor "este cel mai grav lucru pe care l-am cunoscut in 41 de ani in industria jucariilor", afirma Larian."Acesta va fi probabil principalul subiect de conversatie deoarece exista atat de multe incertitudini", estimeaza Aaron Muderick, fondatorul companiei Crazy Aaron's Puttyworld, care produce o gama larga de plastelina colorata. Muderick este unul din putinii producatori de jucarii care isi realizeaza in intregime produsele in SUA, dar chiar si asa este ingrijorat cu privire la repercusiunile globale ale epidemiei. "Daca rafturile magazinelor sunt goale, acest lucru nu este bun pentru nimeni", a spus Muderick.In mod normal, companiile chineze au o prezenta numeroasa la targul de jucarii de la New York, cel mai mare eveniment de pe continentul american pentru industria de jucarii, zeci de standuri la centrul de expozitii Jacob Javits fiind ocupate de producatori chinezi. Insa la editia din acest an, organizatorul targului, Toy Association, a decis in urma cu cateva saptamani sa anuleze pavilionul chinez, ceea ce inseamna pierderea a 47 de expozanti si a aproximativ 550 de participanti, explica presedintele Toy Association, Steve Pasierb.Mai multe companii membre ale Toy Association care produc jucarii in India, Malaezia sau alte piete din regiune s-au plans deja de lipsa de piese sau de materii prime provenite din China. De asemenea, o alta ingrijorare a producatorilor de jucarii este ca vor trebui sa concureze cu alti producatori pentru un loc pe navele de transport care vor deveni aglomerat dupa ce situatia se va normaliza, subliniaza Steve Pasierb. "Nu suntem intr-o criza completa pentru sectorul jucariilor. Dar daca vom mai aborda acest subiect in aprilie, atunci va deveni o problema reala", a mai spus Steve Pasierb.