Valvis: Piata apelor minerale din Romania valoreaza, in prezent, un miliard de euro

"Piata apelor minerale din Romania valoreaza, la ora actuala, un miliard de euro. Toti producatorii prezenti pe piata de aici au capacitatea de a dubla aceasta suma, in urmatorii ani. Media europeana de consum este 150 de litri pe an, iar in Romania este de 70 de litri pe an/cap de locuitor. In Italia, media pe cap de locuitor este de 210-200 de litri de apa. Romanii beau 7,8 miliarde de litri de apa pe an, fata de Germania plina de sifoane si ape sarate, unde se beau anual 14,7 miliarde de litri. Piata mondiala a apelor minerale va creste, in urmatorii trei ani, cu 28 de miliarde de euro, pana la 174 de miliarde de euro. Investitiile vor continua in acest sector, pentru ca nu putem sa ramanem la un consum de 70 de litri pe cap de locuitor. Este clar sa exista un viitor al acestei industrii din punct de vedere al consumului intern. Mesajul nostru este ca acest sector, pe langa altele performante, ca vinul, turismul, IT-ul etc., e campion mondial intr-un mod tangibil, obiectiv, sustenabil, protejat si natural. Noi avem ape mult mai bune si mai curate decat altii, cu apele lor sarate. Si Aquacarpatica, si Borsec, si Dorna sunt mai bune decat Pellegrino, Gerolsteiner si alte saraturi. Nu suntem cunoscuti, pentru ca suntem introvertiti", a spus Valvis.In opinia acestuia, sectorul merita sa primeasca ajutor de stat."Romania este patria apelor minerale si sectorul merita sa se adreseze Parlamentului, Guvernului, Consiliului Concurentei pentru a primi ajutor de stat, undeva la 20%, iar restul sa-l dea sectorul privat", a sustinut el.Statisticile oficiale arata ca Romania se afla in topul european in privinta numarului si calitatii izvoarelor de apa minerala, cu 60% dintre izvoarele de apa minerala din Europa, concentrand peste 12% din totalul productiei din Europa de Est si aproximativ 3% din cea inregistrata in Uniunea Europeana (UE).Totodata, dintr-o analiza Frames, publicata recent, reiese faptul ca numarul companiilor din Romania care imbuteliaza ape minerale, sucuri si bauturi naturale nealcoolice, inregistrate cu codurile CAEN 1107 si 1032, aproape s-a dublat fata de 2010, de la 437 la peste 800 societati in 2018 (date preliminarii), dupa ce, in 2017, raportau date financiare 767 de firme.La capitolul apa imbuteliata, statistica Euromonitor arata ca, din punct de vedere regional, consumul pe cap de locuitor, in Romania, a fost de 4,7 litri, in 2017, cu 35% mai mare decat media Europei de Est, si cu 60% mai mic decat media Europei de Vest. De asemenea, vanzarile de apa imbuteliata in volum sunt asteptate sa aiba o rata de crestere medie anuala compusa de 7,2%, pana in anul 2022, Romania atingand un consum mediu pe cap de locuitor de 132 de litri. In aceasta marja, cea mai mare contributie la aceasta crestere provine de pe segmentul de apa plata.Cat priveste comportamentul consumatorilor, daca in 2012, sase din zece cumparatori de apa alegeau apa carbogazoasa, incepand cu anul 2017 cinci din zece pun in cosul de cumparaturi apa plata.Ziarul Financiar a organizat, miercuri, conferinta cu tema "In cautarea brandului de tara. Romania, izvorul de ape minerale al Europei".