Combinatul Azomures se inchide pentru investitii de aproximativ 19 milioane euro

"Inspectia interna a depozitului de amoniac, cu o capacitate de peste 10.000 de tone, este una dintre provocarile reviziei generale. In lunile premergatoare reviziei s-a realizat o inspectie exterioara folosind aparatura de ultima generatie. Un raport final va fi livrat dupa realizarea tuturor operatiunilor si, in functie de rezultate, se vor lua masuri in consecinta. Siguranta echipamentelor de pe platforma de productie reprezinta o prioritate a departamentului tehnic, in primul rand pentru angajatii care lucreaza zilnic pe platforma, dar si din punct de vedere al comunitatii locale. Bugetul alocat reviziei din acest an este de aproximativ 19 milioane de euro", a declarat marti, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al companiei, Ovidiu Maior.Potrivit acestuia, revizia generala a instalatiilor de pe platforma industriala este unul dintre cele mai ample proiecte din ultimii ani si urmareste implementarea unor proiecte care urmaresc imbunatatirea productivitatii, eficienta energetica, reducerea poluarii mediului ambiant si inlocuirea unor echipamente tehnice uzate fizic si moral."Programele de modernizare a instalatiilor si echipamentelor de pe platforma de productie a ingrasamintelor pentru agricultura de la Targu Mures reprezinta un proces continuu, ce se deruleaza pe parcursul mai multor ani. Unul dintre aceste programe este reprezentat de revizia generala de tip RK (reparatie capitala), specifica unor platforme industriale de anvergura, asa cum este si Azomures. In 2019, revizia generala este programata sa se desfasoare in luna iunie, cea anterioara realizandu-se in vara anului 2017. Pe perioada reviziei, toate echipamentele de productie vor fi oprite si vor trece printr-un proces de inspectie si de reparatie, acolo unde este cazul. Unul dintre obiectivele importante este inspectia interna a depozitului de amoniac, dar si inspectarea si testarea echipamentelor tehnice si determinarea duratei de viata remanente a echipamentelor statice, revizia capitala si repararea echipamentelor mecanice, electrice, instrumentatii si constructiilor civile conditionate de oprirea productiei, testarea echipamentelor de siguranta si activarea tuturor interblocajelor, curatarea interna a echipamentelor critice reprezinta alte proiecte importante in cadrul reviziei", a precizat Ovidiu Maior.Reprezentantul Azomures a adaugat ca in proiectul reviziei generale 2019 sunt implicati aproximativ 1.000 de angajati ai combinatului, 1.400 de angajati ai firmelor de mentenanta si 400 de angajati de la diverse alte companii. In perioada de oprire a productiei, ingrasamintele sunt disponibile la distribuitori, existand stocuri specifice perioadei calendaristice in care se efectueaza revizia generala.