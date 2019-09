BCE inrautateste estimarile privind evolutia inflatiei si a economiei euro in perioada 2019-2020

Presedintele Bancii Centrale Europene, Mario Draghi, a declarat la o conferinta de presa zona euro se confrunta in continuare cu riscuri semnificative, din cauza incertitudinilor politice, a sporirii amenintarii protectionismului si a vulnerabilitatilor de pe pietele emergente.BCE se asteapta acum ca PIB-ul zonei euro sa inregistreze anul acesta un avans de 1,1%, fata de o crestere de 1,2% previzionata in iunie, inainte ca economia sa accelereze la 1,2% in 2020, fata de o expansiune de 1,4% prognozata anterior.Mario Draghi a avertizat ca scaderea activitatii economice este mai pronuntata decat se estima dar a apreciat ca economie zonei euro va inregistra o crestere moderata in trimestrul trei din 2019.Rata anuala a inflatiei ar urma sa se situeze anul acesta la 1,2% (fata de 1,3% previzionata in iunie), inainte de a scadea la 1% in 2020 (fata de 1,4% prognozata anterior).Consiliul guvernatorilor BCE a mentinut joi dobanda de politica monetara la nivelul zero, in timp ce dobanda la facilitatea de creditare marginala a fost pastrata la 0,25%, iar dobanda la depozite, care se aplica bancilor ce stocheaza lichiditatile in exces la banca centrala pentru o perioada de 24 de ore, a fost redusa de la minus 0,40% la minus 0,50%.Este prima reducerii a dobanzii de catre Banca Centrala Europeana din 2016."Ratele dobanzilor vor ramane la nivelurile lor actuale sau mai mici pana cand inflatia va ajunge la un nivel acceptabil", se arata in comunicatul Consiliul guvernatorilor BCE. Obiectivul tinta al Bancii Centrale Europene (BCE) il reprezinta o crestere a preturilor mai mica, dar apropiata de 2%.De asemenea, Banca Centrala Europeana a anuntat relansarea programului de relaxare cantitativa (QE), achizitionand lunar obligatiuni in valoare de 20 de miliarde euro (22 de miliarde de dolari), incepand cu 1 noiembrie. Acesta program se va derula atat timp cat va fi necesar pentru a intari impactul politicilor BCE, si se va incheia cu putin timp inainte ca BCE sa inceapa majorarea ratelor dobanzilor.In plus, Banca Centrala Europeana a decis sa schimbe modalitatile pentru acordarea celei de-a treia runde de operatiuni de refinantare pe termen lung (TLTRO III), pentru a prezerva conditiile bancare favorabile de creditare, pentru asigurarea unei transmiteri adecvate a politicii monetare si sprijinirea suplimentara a politicii institutiei.Consiliul guvernatorilor BCE a decis si introducerea unui sistem dual in care o parte din bancile care detin lichiditati in exces vor fi exceptate de la rata negativa la facilitatea de depozit. BCE va compensa bancile afectate de ratele negative pentru a se asigura ca ele vor continua sa crediteze economia reala.