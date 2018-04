Rata inflatiei e atat de mare in Romania pentru ca oamenii nu se uita la preturi si cumpara in disperare

analiza bloomberg

Conform unei analize realizate de Morgan Stanley, este mult mai probabil ca tarile in care oamenii folosesc in mod frecvent website-uri sau aplicatii pentru a compara costul potentialelor achizitii sa inregistreze o crestere mai lenta a preturilor de consum, transmite Bloomberg.Aceasta ar putea fi de ajutor in explicarea motivului pentru care rata cresterii inflatiei in Romania este cea mai rapida din UE, conform datelor Oficiului european de statistica (Eurostat)."In timp ce inflatia inca este scazuta in tarile din Europa Centrala si de Est, in pofida inaspririi pietei fortei de munca si a majorarii consumului, Romania este o exceptie", apreciaza economistul Pasquale Diana, de la Morgan Stanley, care estimeaza noi majorari ale dobanzilor.Exista motive pentru aceste obiceiuri de cumparaturi iresponsabile.Boom-ul cheltuielilor a dus anul trecut la o crestere economica de aproape 7% iar vanzarile de masini noi au inregistrat in primul trimestru cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu.Dar nu toata lumea este indiferenta la preturi - autoritatile de reglementare, care se intreaba daca magazinele profita de obiceiurile cumparatorilor, au inceput o investigatie privind fixarea preturilor in randul retailerilor. Rezultatul ar putea interesa Banca Nationala a Romaniei (BNR), scrie Bloomberg.