BNR a revizuit in crestere prognoza de inflatie pentru finalul lui 2018

Prognoza anterioara indica o inflatie de 3,5%, in 2018.Pentru finalul anului 2019, BNR estimeaza o rata a inflatiei de 3%, in scadere cu 0,1 puncte procentuale.Conform BNR, rata anuala a inflatiei IPC este anticipata a oscila in jurul valorii de 5% pe parcursul trimestrelor II si III 2018, urmand a se reduce incepand cu trimestrul IV din 2018 beneficiind de in mod substantial si de manifestarea unor efecte de baza favorabile, atribuibile pentru anul curent, influentei socului de oferta din ultima parte a anului 2017, iar pentru anul viitor, celor din prima parte a anului 2018.