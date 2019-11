BNR a scazut prognoza de inflatie la 3,8% pentru 2019

BNR estima in august 2019 o inflatie de 4,2% pentru finalul acestui an si de 3,4% pentru decembrie 2020.Conform BNR, rata anuala a inflatiei este anticipata a se plasa in afara intervalului tintei la finele anului 2019, in principal sub impactul socurilor nevaforabile din prima parte a anului curent. Ulterior va reintra si se va mentine in jumatatea superioara a intervalului tintei pe fondul epuizarii efectelor socurilor de oferta din 2019.Acesta va ramane marcata de persistenta presiunilor inflationiste interne de la nivelul inflatiei de baza.