BNR: Coronavirusul ar putea determina scaderea inflatiei din Romania

Enuntul a fost inserat intr-un slide din prezentarea BNR privind potentialele cauze de abatere a inflatiei de la traiectoria proiectata."Nu avem date suplimentare, insa am hotarat sa introducem aceasta fraza din doua motive: pentru ca am vazut cum a reactionat Organizatia Mondiala a Sanatatii si mai ales ultima declaratie sau opinie a unui institut din Marea Britanie. Din experienta noastra internationala, astfel de luari de pozitie nu sunt intamplatoare, negandite, sunt cantarite cuvintele. Ce a aparut acum o zi sau doua in Marea Britanie este mai mult decat de luat in considerare. Astfel ca am introdus acest element. Deocamdata este la capitolul "riscuri", mai degraba "incertitudini". Dar tendinta va fi sa scada cresterea economica in lume", a precizat guvernatorul.Alti factori luati in calcul de BNR care ar putea duce inflatia la o valoare mai mica decat cea prognozata sunt: evolutia economiei zonei euro (tensiuni geopolitice, vulnerabilitati ale unor piete emergente), posibila escaladare a conflictelor comerciale, finalizarea Brexitului, precum si conduita acomodativa a politicilor monetare ale BCE si Fed.In schimb, liberalizarea pietelor de energie si gaze naturale ar putea duce la o inflatie mai mare decat cea prognozata, la fel si problemele de pe piata muncii, respectiv insuficienta si necorelarea ofertei de forta de munca cu cererea.Banca Nationala a Romaniei a redus prognoza de inflatie pentru 2020 la 3%, de la 3,1%, cat era estimarea anterioara, a anuntat, marti, guvernatorul BNR Mugur Isarescu, intr-o conferinta de presa.Pentru anul urmator, banca centrala previzioneaza o inflatie de 3,2%.