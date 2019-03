Cartofii s-au scumpit cu 21% de la inceputul anului

Pe de alta parte, ouale s-au ieftinit cel mai mult in februarie, pretul scazand cu 1,66% fata de ianuarie si cu 0,24% fata de decembrie 2018.In ansamblu, preturile marfurilor alimentare au crescut cu 1,27% in februarie fata de luna precedenta si cu 2,59% fata de ultima luna a anului trecut.In ceea ce priveste marfurile nealimentare, in februarie cel mai mult s-au scumpit combustibilii, cu 2,01% fata de ianuarie si cu 2,66% fata de decembrie 2018, in timp ce incaltamintea din piele s-a ieftinit, preturile scazand cu 0,12% atat comparativ cu luna precedenta cat si cu luna decembrie a anului trecut.Preturile marfurilor nealimentare au urcat cu 0,57% in februarie fata de ianuarie si cu 1,20% fata de decembrie 2018.In cazul serviciilor, cel mai mult s-a scumpit telefonia, preturile pe acest segment urcand cu 1,04% fata de ianuarie si cu 2,04% fata de decembrie 2018, la polul opus fiind sectorul aerian care a cunoscut o scadere a tarifelor de 0,62% fata de ianuarie si de 4,13% fata de decembrie.Serviciile s-au scumpit, in februarie, cu 0,55% fata de ianuarie si cu 1,12% fata de decembrie 2018.Preturile de consum au crescut cu 0,79% in februarie 2019, comparativ cu luna anterioara, in timp ce rata anuala a inflatiei a urcat la 3,83%, pe fondul scumpirii alimentelor cu 4,46%, a marfurilor nealimentare cu 3,74% si a serviciilor cu 3,08%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti.Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat la 3% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 3,1 pentru finalul anului viitor, a anuntat, in luna februarie, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, la prezentarea Raportului trimestrial asupra inflatiei.