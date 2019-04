Cartofii si citricele, alimentele care s-au scumpit cel mai mult in primele 3 luni ale anului

In martie fata de februarie, cel mai mult s-au scumpit citricele (plus 4,5%), cartofii (plus 4,41%) si legumele si conservele de legume (plus 2,84%).Pe de alta parte, de la inceputul anului ouale s-au ieftinit cel mai mult, pretul scazand cu 5,22%. Reduceri nesemnificative de pret (minus 0,2%) au inregistrat fasolea boabe si alte leguminoase.Fata de luna februarie, produsele alimentare care s-au ieftinit cel mai mult sunt ouale (minus 5%), fructele proaspete (minus 2,1%) si carnea de porc (minus 0,11%).In ansamblu, preturile marfurilor alimentare au crescut cu 0,49% in martie fata de luna precedenta si cu 3,08% fata de ultima luna a anului trecut.In ceea ce priveste marfurile nealimentare, in martie cel mai mult s-au scumpit tutunul si tigarile, cu 1,55% fata de februarie si cu 4,22% fata de decembrie 2018, si combustibilii (plus 1,13% fata de februarie si plus 3,82% fata de decembrie 2018) . Medicamentele se afla pe locul trei in topul scumpirilor din acest an, cu un plus la pret de 1,19%.Pe de alta parte, detergentii s-au ieftinit in martie fata de februarie, preturile scazand cu 1,13%, iar de la inceputul anului nu au fost consemnate scaderi de pret in cazul marfurilor nealimentare.Preturile marfurilor nealimentare au urcat cu 0,54% in martie fata de februarie si cu 1,75% de la inceputul anului.In cazul serviciilor, de la inceputul anului cele mai semnificative scumpiri au fost inregistrate pe segmentul igiena si cosmetica (plus 2,26%), in timp ce in martie fata de februarie cel mai mult s-au scumpit abonamentele la televiziune, preturile pe acest segment urcand cu 1,26%.La polul opus este sectorul aerian care a cunoscut o scadere a tarifelor de 3,4% fata de februarie si de 7,39% fata de decembrie.Serviciile s-au scumpit, in februarie, cu 0,4% fata de februarie si cu 1,52% fata de decembrie 2018.Cresterea preturilor de consum s-a temperat in martie la 0,49% fata de februarie, insa rata anuala a inflatiei a urcat la 4%, pe fondul scumpirii alimentelor cu 4,45%, a marfurilor nealimentare cu 4,15% si a serviciilor cu 3,18%, potrivit datelor publicate marti de Institutul national de Statistica (INS).In februarie, preturile de consum au urcat cu 0,79% fata de ianuarie iar rata anuala a inflatiei a fost de 3,83%.Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat la 3%, prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 3,1 pentru finalul anului viitor, a anuntat, in luna februarie, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, la prezentarea Raportului trimestrial asupra inflatiei.