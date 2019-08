Cartofii si citricele sunt alimentele care s-au scumpit cel mai mult in 2019

In randul marfurilor alimentare, fata de sfarsitul anului trecut (decembrie 2018), cele mai importante scumpiri au fost consemnate la cartofi, al caror pret a urcat cu 21,71% si la citrice - plus 20,01%, iar preturi mai mici au fost la oua (minus 7,71%) si fasole boabe (minus 2,18%).Pe de alta parte, in iulie 2019 fata de iunie 2019, ouale, carnea de porc si telemeaua de vaca sunt produsele alimentare care s-au scumpit cel mai mult, in timp ce, cartofii si fructele s-au ieftinit.Fata de iunie 2019, preturile la oua au crescut cu 0,64% in iulie, carnea de porc a fost mai scumpa cu 0,58% iar telemeaua da vaca a avut un pret mai mare cu 0,55%.Cartofii au fost mai ieftini cu 11,41% iar fructele cu 1,31%.In ceea ce priveste marfurile nealimentare, fata de sfarsitul anului trecut, scumpiri importante au fost consemnate la tutun (plus 6,18%), combustibili (plus 4,79%) si energie termica (plus 4,79%) iar preturi in scadere au inregistrat gazele naturale (minus 4,93%) si energia electrica (minus 0,61%).In iulie fata de iunie, cel mai mult au crescut preturile la tutun si tigari (plus 1,44%) si la carti, ziare si reviste (plus 0,53%) . Gazele au fost mai ieftine cu 5,53% iar energia electrica a avut un pret mai mic cu 1,64%.La servicii, in iulie fata de iunie, cel mai mult s-a scumpit transportul aerian (9,26%) in timp ce serviciile de telefonie au consemnat preturi mai mici cu 0,45%. Fata de sfarsitul anului trecut, serviciile de telefonie au fost mai scumpe cu 5,66%, cele de apa, canal salubritate cu 4,77% iar abonamentele la televiziune cu 3,18%.Rata anuala a inflatiei a urcat la 4,1%, in luna iulie a acestui an, de la 3,84% in iunie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare, cu 5,15%, a serviciilor cu 4,11% si a marfurilor nealimentare cu 3,44%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate luni."Preturile de consum in luna iulie 2019 comparativ cu luna iulie 2018 au crescut cu 4,1%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 4,1%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (august 2018 - iulie 2019) fata de precedentele 12 luni (august 2017 - iulie 2018), calculata pe baza IPC, este 4,0%. Determinata pe baza IAPC, rata medie este 4,0%", precizeaza INS.In luna iulie fata de luna precedenta, preturile de consum au scazut usor, cu 0,2%, in conditiile in care alimentele s-au ieftinit cu 0,66%, marfurile nealimentare cu 0,02% iar serviciile au fost mai scumpe cu 0,1%.Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a anuntat, saptamana trecuta, ca banca centrala a pastrat la 4,2% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 3,4% pentru finalul anului viitor. BNR estima in mai 2019 o inflatie de de 3,3% pentru decembrie 2020.