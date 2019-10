Citricele, branza de oaie si ouale sunt alimentele care s-au scumpit cel mai mult in septembrie

Potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri, pretul citricelor a urcat cu 2,22% in septembrie, branza de oaie s-a scumpit cu 0,88% iar ouale cu 0,79%, in timp ce pretul cartofilor a scazut cu 4,18%, fasolea a fost mai ieftina cu 0,05% iar fructele proaspete cu 1,02%.De la inceputul acestui an, cel mai mult s-au scumpit s-au scumpit tot citricele, cu 25,6%, fructele si conservele din fructe (plus 13,49%) si cartofii (11,96%), iar scaderi de pret s-au inregistrat la oua, care s-au ieftinit cu 4,96%, alte legume si conserve de legume (minus 3,89%) si fasolea boabe si alte leguminoase (minus 2,27%).Pe ansamblu, in septembrie alimentele s-au scumpit cu 3,03% fata de inceputul anului dar s-au ieftinit cu 0,09% fata de august 2019.In ceea ce priveste marfurile nealimentare, tigarile, combustibilii si cartile au consemnat cele mai mari cresteri de preturi in luna septembrie fata de decembrie 2018, cu plusuri de 7,65%, 4,57% si, respectiv, 3,74%, in timp ce gazele naturale s-au ieftinit cu 4,93%.Fata de august 2019, cresteri de pret mai importante au inregistrat cartile (plus 0,97%), confectiile (0,57%) si incaltamintea (0,42%) in timp ce preturi mai mici sunt la combustibili (minus 0,07%) si butelii (minus 0,03%).Pe total marfuri nealimentare, in septembrie preturile au urcat cu 2,57% fata de decembrie 2018 si cu 0,13% fata de august.La capitolul servicii, de la inceputul anului si pana in luna septembrie cel mai mult s-a scumpit transportul aerian (15,36%), serviciile de apa, canal si salubritate (plus 6,53%) si serviciile postale (plus 5,70%).Fata de luna august, cele mai mari cresteri de preturi au fost consemnate de asemenea in transportul aerian (plus 2,07%), servicii de apa, canal si salubritate (plus 0,78%) si restaurante si cafenele (plus 0,47%).Rata anuala a inflatiei a coborat la 3,5% in luna septembrie a acestui an, de la 3,9% in luna august, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 4,07%, cele nealimentare cu 2,78%, iar pretul serviciilor a inregistrat un avans de 4,24%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat la 4,2% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 3,3% pentru 2020.