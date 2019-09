Citricele, tigarile si transportul aerian s-au scumpit cel mai mult in august, fata de iulie

Raportat la luna decembrie 2018, cel mai mult au crescut preturile la cartofi, cu 16,72%, la tutun si tigari, cu 7,65%, si la transport aerian, cu 13,02%.Potrivit INS, in august 2019, fata de luna anterioara, cel mai mult s-au ieftinit fructele proaspete, cu 5,58%, combustibilii, cu 0,15%, si serviciile de telefonie, cu 0,29%. Comparativ cu finalul anului, cel mai mult s-au ieftinit fasolea boabe si alte leguminoase, cu 0,23% si gazele cu 4,93%.Conform INS, marfurile alimentare s-au scumpit in august cu 5,02% fata de aceeasi luna a anului trecut si cu 3,12% fata de decembrie, insa s-au ieftinit cu 0,29% fata de iulie 2019. Pretul marfurilor nealimentare a urcat cu 2,98% in august fata de perioada similara a anului trecut, cu 2,44% fata de decembrie 2018 si cu 0,22% fata de iulie 2019.Serviciile s-au scumpit cu 4,23%, in august 2019 fata de aceeasi perioada a anului trecut, cu 3,34% fata de decembrie 2018 si cu 0,25% fata de iulie 2019.Rata anuala a inflatiei a coborat la 3,9% in luna august a acestui an, de la 4,1%, in luna iulie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 2,98%, cele alimentare cu 5,02% iar pretul serviciilor a inregistrat un avans de 4,23%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS)."Preturile de consum in luna august 2019 comparativ cu luna august 2018 au crescut cu 3,9%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 4,1%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (septembrie 2018 - august 2019) fata de precedentele 12 luni (septembrie 2017 - august 2018), calculata pe baza IPC, este 3,9%. Determinata pe baza IAPC, rata medie este 4,0%", se arata in comunicatul INS.Rata anuala a inflatiei IPC este prognozata sa atinga 4,2% la finele anului curent, 3,4% in decembrie 2020 si 3,3% la orizontul proiectiei, respectiv trimestrul II 2021, conform Raportului asupra inflatiei al Bancii Nationale a Romaniei.