Economist-sef al Bancii Mondiale: Romania are de departe cea mai mare populatie saraca din UE

"Exista diferente uriase intre oportunitatile pe care le au locuitorii din orasele mari si cei din zona rurala. Chiar daca PIB-ul per capita al vecinilor vostri, bulgarii, este mai mic, Romania are de departe cea mai mare populatie saraca din UE - peste un sfert dintre locuitori traiesc cu mai putin de 5,5 dolari pe zi", a spus oficialul Bancii Mondiale.El a subliniat ca zonele rurale sunt la decenii departare. "Daca esti nascut la tara, nu vei avea acces la o buna educatie si la un sistem medical eficient. In Romania s-au facut multe imbunatatiri in ultimii 30 de ani, dar inca sunt multi oameni ramasi in urma. Exista investitii in infrastructura, dar calitatea este foarte joasa, ceea ce scade competitivitatea firmelor si descurajeaza migratia celor din zona rurala catre zonele urbane, pentru acces la slujbe, educatie si sistem medical", a continuat De Rosa.Printre cauzele care au dus la aceasta situatie, specialistul a indicat calitatea slaba a institutiilor statului si inconsecventa lor in ceea ce priveste prioritatile si strategiile de crestere, precum si incapacitatea de a se adapta la schimbari."O alta problema este ponderea mare a companiilor de stat, in comparatie cu alte tari, ceea ce este o problema din punctul de vedere al cresterii, pentru ca acestea sunt mai putin productive decat cele private. Iar faptul ca firmele private achizitioneaza produse si servicii de la companiile de stat trage in jos si eficienta sectorului privat", a mai aratat De Rosa.La randul sau, Tatiana Proskuryakova, manager de tara pentru Romania si Ungaria in cadrul Bancii Mondiale, a afirmat ca sistemul educational in Romania ar trebui sa beneficieze de investitii mult mai importante decat se intampla acum."Educatia nu este tintita acolo unde trebuie, iar daca ai nenorocul sa te nasti intr-o familie saraca si intr-o zona saraca, esti terminat. Daca ar fi sa investesc Romania, as investi in educatie", a spus ea.