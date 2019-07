Eurostat: Inflatia in zona euro a scazut la 1,1%, in iulie

Cifra comunicata de Eurostat este in linie cu estimarile analistilor si mult sub obiectivul tinta al Bancii Centrale Europene (BCE), respectiv o crestere a preturilor mai mica, dar apropiata de 2%.Inflatia de baza (core inflation), adica ceea ce ramane dupa ce sunt eliminate preturile pentru bunuri volatile, precum energia si alimentele, a scazut la 1,1% in iulie, de la 1,3% luna precedenta, in linie cu estimarile analistilor.Inflatia de baza este urmarita cu atentie de catre BCE la elaborarea deciziilor sale de politica monetara. Banca a redus dobanzile si a achizitionat active in valoare de 2.600 miliarde euro, in incercarea de a aduce inflatia aproape de obiectivul sau tinta de 2%.Estimarea publicata miercuri de Eurostat este una preliminara, urmand ca o estimare revizuita, precum si datele privind inflatia in Uniunea Europeana sa fie date publicitatii in data de 19 august.Anterior, Eurostat a informat ca rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a ramas stabila in iunie, la 1,6%, in timp ce in zona euro inflatia a crescut usor, pana la 1,3%, de la un nivel de 1,2% inregistrat in luna mai.In randul statelor membre UE, cea mai ridicata rata anuala a inflatiei se inregistra in Romania (3,9%), Ungaria (3,4%) si Letonia (3,1%) . La polul opus, tarile membre cu cea mai scazuta rata anuala a inflatiei au fost Grecia (0,2%), Cipru (0,3%), Danemarca si Croatia (0,5%) .