Eurostat: Inflatia si rata somajului in zona euro s-au stabilizat

Aceasta este cea mai scazuta rata anuala a inflatiei inregistrata de zona euro dupa luna noiembrie 2016. Cifra comunicata de Eurostat este mult sub obiectivul tinta al Bancii Centrale Europene (BCE), respectiv o crestere a preturilor mai mica, dar apropiata de 2%.Tot neschimbata, la 1,1%, a ramas si inflatia de baza (core inflation), adica ceea ce ramane dupa ce sunt eliminate preturile pentru bunuri volatile, precum energia si alimentele. De asemenea, un indicator care pe langa preturile la energie si alimente exclude si preturile la tigari, a ramas neschimbat la 0,9%.Estimarea publicata vineri de Eurostat este una preliminara, urmand ca o estimare revizuita, care sa includa si datele privind inflatia in Uniunea Europeana sa fie date publicitatii in data de 18 septembrie.Anterior, Eurostat a informat ca Romania a avut si in luna iulie 2019 cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,1%, in crestere fata de nivelul de 3,9% inregistrat in luna iunie. Luna iulie 2019 a fost a saptea luna consecutiva in care Romania are cea mai mare inflatie anuala din Uniunea Europeana.Separat, Eurostat a mai anuntat vineri ca rata somajului in zona euro a ramas stabila la 7,5% in luna iulie 2019, in timp ce in Uniunea Europeana rata somajului a ramas stabila la 6,3%. In randul statelor membre, cele mai mici rate ale somajului in luna iulie 2019 se inregistrau in Cehia (2,1%), Germania (3%), Polonia (3,3%), Malta si Olanda (ambele cu 3,4%), Ungaria (3,5% in luna iunie), Marea Britanie (3,8% in luna mai) si Romania (3,9%) . La polul opus, cele mai mari rate ale somajului au fost observate in Grecia (17,2% in luna mai) si Spania (13,9%).Eurostat subliniaza ca, in comparatie cu situatia din urma cu un an, rata somajului a scazut in 25 de state membre si a crescut doar in Luxemburg, Lituania si Suedia. In Romania, rata somajului a coborat de la 4,2% in luna iulie 2018, pana la 3,9% in luna iulie 2019.Evolutia inflatiei si somajului este urmarita cu atentie de oficialii Bancii Centrale Europene pentru stabilirea politicii monetare.