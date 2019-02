Eurostat: Romania a avut cea mai ridicata rata a inflatiei din UE, in ianuarie

Cifra furnizata de Eurostat este similara cu estimarile analistilor dar este sub tinta avuta in vedere de Banca Centrala Europeana. Obiectivul BCE este sa mentina cresterea preturilor in apropiere de 2%, nivel considerat benefic pentru activitatea economica.Cele mai ridicate rate anuale ale inflatiei din UE au fost inregistrate luna trecuta in Romania (3,2%), Letonia (2,9%), Estonia si Ungaria (ambele cu 2,8%), iar cele mai scazute in Grecia (0,5%), Croatia si Portugalia (ambele cu 0,6%).Comparativ cu decembrie 2018, inflatia anuala a scazut in 16 state membre ale UE, a ramas stabila in cinci si a crescut in sapte tari (inclusiv in Romania).In cazul zonei euro, cel mai semnificativ impact asupra cresterii anuale a preturilor l-au avut preturile la servicii (0,70 puncte procentuale), urmate de preturile la alimente, alcool si tigari (0,36 puncte procentuale).In schimb, inflatia de baza (core inflation), adica ceea ce ramane dupa ce sunt eliminate preturile pentru bunuri volatile, precum energia si alimentele, a crescut in zona euro pana la 1,2% in ianuarie, de la un nivel de 1,1% in luna decembrie. Inflatia de baza este urmarita cu atentie de Banca Centrala Europeana la elaborarea deciziilor sale de politica monetara.