Eurostat: Romania a avut cea mai ridicata rata anuala a inflatiei din UE, in august

Conform acestor cifre, inflatia din zona euro este relativ aproape de obiectivul tinta al Bancii Centrale Europene (BCE), respectiv o crestere a preturilor mai mica, dar apropiata de 2%.In august 2018, rata inflatiei in zona euro era de 2,1% iar in UE de 2,2%.Cele mai ridicate rate anuale ale inflatiei din UE au fost inregistrate luna trecuta in Romania (4,1%), Ungaria (3,2%), Olanda si Letonia (ambele cu 3,1%) iar cele mai scazute in Portugalia (minus 0,1%), Grecia (0,1%) si Spania (0,4%).In cazul zonei euro, cel mai semnificativ impact asupra cresterii anuale a preturilor l-au avut tarifele la servicii (0,60 puncte procentuale), urmate de preturile la alimente, alcool si tigari (0,40 puncte procentuale) si preturile la energie (minus 0,06 puncte procentuale).De asemenea, inflatia de baza (core inflation), adica ceea ce ramane dupa ce sunt eliminate preturile pentru bunuri volatile, precum energia si alimentele, s-a situat la 1,1% in august, stabila comparativ cu luna precedenta. Inflatia de baza este urmarita cu atentie de Banca Centrala Europeana la elaborarea deciziilor sale de politica monetara.Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat la 4,2% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 3,3% pentru 2020.