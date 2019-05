In Venezuela inflatia a fost de 130.060% in 2018

Potrivit Bancii centrale, inflatia a fost de 274,4% in 2016, 862,6% in 2017 si de 130.060,2% in 2018, valori departe de estimarile Fondului Monetar International (FMI) care a evaluat acest indice la 1.370.000% pentru anul trecut.