Inflatia in zona euro a scazut la 1,4% in luna ianuarie

Conform acestor cifre, care sunt in linie cu estimarile analistilor intervievati de Reuters, inflatia din zona euro este mult sub obiectivul tinta al Bancii Centrale Europene (BCE), respectiv o crestere a preturilor mai mica, dar apropiata de 2%.Incetinirea inflatiei in zona euro in luna ianuarie se explica in principal prin moderarea ritmului de crestere a preturilor la energie, care au inregistrat un avans de 2,6% in luna ianuarie 2019, dupa un avans de 5,5% inregistrat in luna decembrie 2018.In schimb, inflatia de baza (core inflation), adica ceea ce ramane dupa ce sunt eliminate preturile pentru bunuri volatile, precum energia si alimentele, a crescut pana la 1,2% in ianuarie, de la un nivel de 1,1% in luna decembrie. Inflatia de baza este urmarita cu atentie de Banca Centrala Europeana la elaborarea deciziilor sale de politica monetara.Estimarea publicata vineri de Eurostat este una preliminara, urmand ca o estimare revizuita precum si datele privind inflatia in Uniunea Europeana sa fie date publicitatii in data de 22 februarie.Anterior, Eurostat a informat ca Estonia si Romania, au cea mai ridicata rata anuala a inflatiei din Uniunea Europeana, in decembrie 2018, 3,3% respectiv 3%. Aceasta in conditiile in care, rata anuala a inflatiei a scazut in decembrie la 1,6% in zona euro si la 1,7% in Uniunea Europeana, de la 1,9% si, respectiv, 2% luna noiembrie 2018.Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat la 2,9%, de la 2,7%, prognoza de inflatie pentru acest an. La randul sau, Ministerul Finantelor Publice (MFP) in "Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2019-2021" publicata joi, mizeaza pentru anul 2019 pe o reducere a inflatiei atat ca medie anuala, cat si la sfarsitul anului, pana la valoarea de 2,8%. In perioada 2020-2021, se asteapta ca inflatia sa-si continue trendul descendent, ajungand la sfarsitul anului 2020 la 2,5% si la sfarsitul anului 2021 la 2,3%, potrivit MFP.