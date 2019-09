INS: Alimentele s-au scumpit cu peste 5% in luna august

"Preturile de consum in luna august 2019 comparativ cu luna august 2018 au crescut cu 3,9%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 4,1%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (septembrie 2018 - august 2019) fata de precedentele 12 luni (septembrie 2017 - august 2018), calculata pe baza IPC, este 3,9%. Determinata pe baza IAPC, rata medie este 4,0%", se arata in comunicatul INS.Rata anuala a inflatiei IPC este prognozata sa atinga 4,2% la finele anului curent, 3,4% in decembrie 2020 si 3,3% la orizontul proiectiei, respectiv trimestrul II 2021, conform Raportului asupra inflatiei al Bancii Nationale a Romaniei.