INS: Inflatia a coborat la 3,84% in luna iunie

In mai, preturile de consum au urcat cu 0,46% fata de aprilie, iar rata anuala a inflatiei a fost de 4,1%."Preturile de consum in luna iunie 2019 comparativ cu luna iunie 2018 au crescut cu 3,8%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 3,9%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (iulie 2018 - iunie 2019) fata de precedentele 12 luni (iulie 2017 - iunie 2018), calculata pe baza IPC, este 4,1%. Determinata pe baza IAPC, rata medie este 4,0%", afirma INS.Pe 4 iulie, guvernatorul Bancii Centrale estima ca inflatia in luna iunie este posibil sa coboare sub 4%, conform datelor pe care BNR le are din piata."Inflatie galopanta nu va fi in Romania, pentru ca suntem si noi aici. Aceasta declaratie este mai mult decat un angajament, este o subliniere ca tara are banca centrala. Dar, intr-un mediu tumultuos, discutiile pot sa alunece in directia aceasta. Dar, inca o data, Banca Centrala isi face datoria in Romania si nu vom avea inflatie galopanta catusi de putin. Dupa cate vedeti, noi discutam de jumatati de procent, de procent. Maxim un procent a fost peste marginea de sus a tintei noastre. Iar acum, daca ar fi sa spun ceva conform nu perceptiei, ci datelor pe care le avem noi din piata, s-ar putea sa aveti peste o saptamana o surpriza placuta, adica inflatia in luna iunie sa coboare sub 4%. Si atunci aproape ca discutiile acestea se vor mai calma", a afirmat, atunci, Mugur Isarescu.Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat, la jumatatea lunii mai, la 4,2% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 3,3% pentru 2020.BNR estima, in februarie 2019, o inflatie de 3% pentru finalul acestui an, respectiv de 3,1% pentru 2020.La randul ei, Comisia Europeana a prognozat ca rata inflatiei in Romania ar urma sa se situeze la 3,6% in 2019 si la 3% in 2020, potrivit previziunilor economice de primavara publicate pe 7 mai.