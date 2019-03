INS: Inflatia a crescut din nou, in luna ianuarie

In ianuarie, rata anuala a inflatiei a fost de 3,3%."Preturile de consum in luna februarie 2019 comparativ cu luna februarie 2018 au crescut cu 3,8%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 4%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (martie 2018 - februarie 2019) fata de precedentele 12 luni (martie 2017 - februarie 2018), calculata pe baza IPC, este 4,5%. Determinata pe baza IAPC, rata medie este 4,1%", se spune in comunicatul INS.Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat la 3% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 3,1 pentru finalul anului viitor, a anuntat, in luna februarie, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, la prezentarea Raportului trimestrial asupra inflatiei.BNR estima in noiembrie 2018 o inflatie de 2,9% pentru finalul acestui an si de 3,2% pentru 2020.Conform BNR, rata anuala a inflatiei va continua sa scada pana in trimestrul III din 2019 (2,4%), pe seama componentelor exogene si ale cosului de consum.Ulterior, se va repozitiona si mentine in jumatatea superioara a intervalului tintei ca urmare a epuizarii efectelor favorabile ale reducerilor preturilor combustibililor si citricelor de la finalul anului 2018, dar si pe seama contributiei in crestere a inflatiei de baza.