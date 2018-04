INS: Rata anuala a inflatiei a urcat la 5%, in martie

O rata mai mare a inflatiei anuale a fost consemnata in luna iunie 2013, cand preturile de consum au urcat cu 5,37%.In martie comparativ cu februarie, preturile de consum au urcat cu 0,3%, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 0,48%, cele nealimentare cu 0,15% si serviciile cu 0,30%."Rata medie a inflatiei in ultimele 12 luni (aprilie 2017 - martie 2018) fata de precedentele 12 luni (aprilie 2016 - martie 2017), calculata pe baza IPC, este 2,5%. Determinata pe baza IAPC, rata medie este 1,9%", noteaza INS.In luna februarie a acestui an, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere la 3,5%, de la 3,2%, prognoza de inflatie pentru finalul acestui an.Pentru finalul anului 2019, BNR estimeaza o rata a inflatiei de 3,1%.Conform BNR, accelerarea ratei anuale a inflatiei in primele trei trimestre ale anului 2018 este determinata de acele componente ale cosului de consum exogene sferei de actiune a politicii monetare. Epuizarea acestui puseu inflationist are ca efect reintrarea indicatorului in intervalul tintei incepand cu ultimul trimestru din 2018.