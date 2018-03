Isarescu: Adevarata inflatie a fost ecranata de masuri fiscale

"Am avut o inflatie negativa in cea mai mare parte, cam jumatate din 2017, ca si in 2016, dar cum va spuneam, scuzati cuvantul ca poate nu este cel potrivit, adevarata inflatie a fost ecranata de masuri fiscale, reducerea TVA. Daca am calcula rata inflatiei fara impactul fiscal ea nu a fost atat de negativa ca sa spunem asa in prima jumatate a anului trecut. A fost chiar pozitiva. Acestia sunt factori exogeni", a spus Mugur Isarescu.Acesta a precizat ca BNR nu are nicio putere asupra preturilor administrate sau politicilor fiscale, in afara de discutie sau dialog si gasirea unui mix care sa tina echilibrele in economie sub control.Seful bancii centrale a spus ca inflatia a fost redusa in anii 2015, 2016 si 2017 si BNR nu a atins tinta de inflatie. Isarescu a mentionat ca in acesti ani inflatia a fost redusa dar tot datorita masurilor de politica fiscala.Rata anuala a inflatiei a fost de 3,3%, la finalul lui 2017, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 4,07% si a celor nealimentare cu 4,11%. Pretul serviciilor a crescut cu 0,22%.Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere la 3,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an, iar pentru sfarsitul anului viitor BNR estimeaza o rata a inflatiei de 3,1%.