Isarescu sustine ca preturile au scazut in iulie: Inflatia stagneaza de luni bune in Romania!

"Se pare ca in luna iulie, dupa datele noastre preliminare, vom avea chiar o inflatie negativa si scadere de preturi. De fapt, acest lucru s-a intrevazut, sa spunem asa, inca din luna iunie, cand am avut o crestere lunara a inflatiei foarte scazuta, aproape de zero. Acum lumea tot repetand ca rata inflatiei anuale e 5%, 5% cea mai mare din Europa, probabil ca aceasta a creat o alta perceptie. Si e adevarata. Dar dupa stiti si o sa vedeti miercuri, noi prezentam inflatia cu multiplele ei fatete. Deci inflatia lunara stagneaza de cateva luni bune in Romania. Cea lunara. Daca ea a mai crescut, a mai crescut pentru ca anul trecut a fost relativ mai scazuta. Deci e si o chestiune de perceptie", a spus Isarescu intrebat fiind despre decizia de luni de mentinere a dobanzii cheie, care a surprins analistii.Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat, luni, mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50% pe an, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei, remis AGERPRES.De asemenea, Consiliul a mai hotarat mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,50% pe an si a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare la 3,50% pe an.Totodata, a fost decisa pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si in valuta ale institutiilor de credit.Potrivit datelor publicate in 11 iulie de Institutul National de Statistica, in luna iunie, raportat la mai, preturile de consum au urcat cu 0,02%, in conditiile in care marfurile alimentare s-au ieftinit cu 0,24%, marfurile nealimentare s-au scumpit cu 0,14%, iar tarifele la servicii au crescut cu 0,20%. Rata anuala a inflatiei s-a situat la 5,4% in iunie 2018, in scadere usoara, cu 0,01 puncte procentuale, fata de luna precedenta (5,41%), pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,86%, a celor nealimentare cu 7,82% si a serviciilor cu 2,58%.La inceputul lunii mai, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere la 3,6% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an, prognoza anterioara indicand o inflatie de 3,5% in 2018.