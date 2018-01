Oamenii de afaceri sunt ingrijorati din cauza instabilitatii din Romania, in ciuda cresterii economice

Barometru de opinie Keysfin

Multe companii si-au amanat deja planurile privind dezvoltarea, din cauza prestatiei Guvernului, care nu reuseste sa ofere garantii de stabilitate si predictibilitate, iar scandalurile zilnice de pe scena politica ii fac pe investitorii straini sa se gandeasca de doua ori daca e bine sa-si aduca sau nu banii in Romania.Cea de-a opta editie a barometrului semestrial de opinie Keysfin privind perspectivele economiei, la care au raspuns peste 150 de oameni de afaceri din diverse domenii de activitate, de la comert, la servicii financiare, agricultura, energie, confectii, IT etc., arata ca, insafata de cel inregistrat in 2017.16% dintre oamenii de afaceri care au fost chestionati de KeysFin au evitat sa raspunda, considerand ca, in prezent, exista prea multe incertitudini legate de evolutiei economiei, mai ales in a doua parte a anului.Fata de barometrul de opinie din luna iunie 2017, expertii de la KeysFin remarca cresterea gradului de incertitudine privind perspectivele economiei si scaderea optimismului oamenilor de afaceri.. Schimbarile semnificative din ultima parte a anului trecut si perspectivele unor noi modificari in acest domeniu ridica cele mai mari semne de intrebare. In conditiile unui cadru fiscal instabil, multi dintrei, de extindere a afacerilor, si asta mai cu seama ca provocarile de ordin fiscal sunt insotite si de perspectiva scumpirii semnificative a creditarii in Romania", au explicat analistii de la KeysFin.Investitorii au mai mentionat la capitolul riscuri pentru economiesi o posibila inrautatire a situatiei economice mondiale.Evolutia economica pozitiva din primul semestru al anului ar urma sa fie impulsionata in primul rand de consum.Intrebati care ar fi, in opinia lor, domeniile care vor performa in acest an, 72% dintre oamenii de afaceri au mentionat comertul."Cresterile de salarii si pensii vor influenta semnificativ acest segment insa nu in aceeasi masura ca in 2017, avand in vedere scumpirile preconizate de producatori si comercianti pe fondul deprecierii monedei nationale", arata datele barometrului KeysFin.In contextul cresterii consumului, mare parte dintre oamenii de afaceri (62%) se asteapta ca serviciile sa inregistreze, de asemenea, un avans consistent.In topul domeniilor de activitate care vor performa in 2018, 34% dintre cei care si-au exprimat opiniile au mentionat agricultura, iar 31% au indicat constructiile. 29% dintre investitori au trecut pe lista turismul, 17% au indicat transporturile iar 12% sectorul IT.Puseul inflationist din 2018 va fi influentat, in mare masura, de evolutia monedei nationale.Intrebati la ce cotatie cred ca va fi tranzactionat euro in primul semestru, majoritatea investitorilor au indicat intervalul 4,7-4,75 lei.Dupa ce, in barometrul din luna iunie 2017, peste 69% dintre investitori vedeau moneda nationala peste pragul de 4,6 lei/euro, fapt confirmat de realitate, acum mai mult de, incepand din primavara acestui an.19% dintre investitorii chestionati de Keysfin vad euro in jurul pragul de 4,65 lei, iar 6% au evitat sa se pronunte, considerand ca previziunile sunt greu de facut, avand in vedere evolutia prea putin predictibila a cursului valutar.Investitorii considera, pe de alta parte, ca asteptarile de crestere a inflatiei peste estimari si majorarea deficitelor ar putea determina BNR sa continue sa inaspreasca politica monetara in acest an.Banca Nationala a luat deja prima masura. A crescut, zilele trecute, dobanda cheie la 2%."Dincolo de evolutia leului, accesul mai dificil la creditare, ca urmare a cresterii dobanzilor, ar putea influenta semnificativ dinamica economiei, cu rezultate greu de anticipat in acest moment. Multi investitori cred ca deprecierea leului si dobanzilor in crestere vor scadea semnificativ apetitul investitional in 2018.", au mai spus cei de la Keysfin.O alta intrebare devenita standard in barometrul Keysfin a vizat masurile pe care oamenii de afaceri le-ar considera importante pentru ca economia sa-si continue evolutia pozitiva in 2018.Cei mai multi investitori au vorbit despre, insistand pe existenta unui cadru fiscal stabil.Oamenii de afaceri au indicat totodata, in cadrul raspunsurilor trimise KeysFin, si necesitatea investitiilor in infrastructura vazute drept primordiale pentru dezvoltarea investitiilor, mai ales a celor greenfield.Impulsionarea atragerii fondurilor europene, prin, si acordarea unor facilitati investitorilor interesati sa dezvolte afaceri cu impact pe orizontala si care sa creeze locuri de munca s-au aflat, de asemenea, printre masurile propuse de investitori."Amplificarea aversiunii investitorilor fata de Romania din cauza incertitudinilor crescute privind politicile guvernamentale trebuie sa se afle in prim-planul atentiei autoritatilor", spun cei de la KeysFin.