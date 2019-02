Preturile au crescut in ianuarie, comparativ cu decembrie 2018

Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (februarie 2018 - ianuarie 2019) fata de precedentele 12 luni (februarie 2017 - ianuarie 2018), calculata pe baza IPC, este 4,5%.Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat, recent, la 3% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 3,1 pentru finalul anului viitor, a anuntat, la inceputul acestei saptamani, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflatiei.BNR estima in noiembrie 2018 o inflatie de 2,9% pentru finalul acestui ani si de 3,2% pentru 2020.