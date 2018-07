Rata anuala a inflatiei din zona euro a depasit nivelul prognozat de Banca Centrala Europeana

Rata anuala a inflatiei in zona euro a accelerat la 2,1% in iulie, de la 2% in iunie, depasind estimarile analistilor.BCE vrea sa mentina cresterea preturilor aproape de 2%, nivel considerat benefic pentru activitatea economica.Potrivit Eurostat, cele mai semnificative majorari de preturi s-au inregistrat luna aceasta la energie, cu o crestere anuala de 9,4%, dupa un avans de 8% in iunie, urmate de preturile la alimente, alcool si tigari, care au urcat cu 2,5%, fata de un avans de 2,7% in iunie.Inflatia de baza (core inflation), adica ceea ce ramane dupa ce sunt eliminate preturile pentru bunuri volatile, precum energia si alimentele, a urcat la 1,3% in iunie, de la 1,2% in iunie, depasind estimarile analistilor.