Romania a avut a doua cea mai mare inflatie din UE, in octombrie

In zona euro, este cel mai rapid ritm de crestere a preturilor de consum din decembrie 2012.Cifra furnizata de Eurostat este similara cu estimarile analistilor si depaseste tinta avuta in vedere de Banca Centrala Europeana. Obiectivul BCE este sa mentina cresterea preturilor in apropiere de 2%, nivel considerat benefic pentru activitatea economica.Cele mai ridicate rate anuale ale inflatiei din UE au fost inregistrate luna trecuta in Estonia (4,5%), Romania (4,2%) si Ungaria (3,9%), iar cele mai scazute in Danemarca (0,7%), Portugalia (0,8%) si Irlanda (1,1%).Comparativ cu septembrie 2018, inflatia anuala a scazut in opt state membre ale UE (inclusiv in Romania), a ramas stabila in cinci si a crescut in 14 tari.In cazul zonei euro, cel mai semnificativ impact asupra cresterii anuale a preturilor l-au avut preturile la energie (1,02 puncte procentuale), urmate de preturile la servicii (0,65 puncte procentuale) si de cele la alimente, alcool si tigari (0,42 puncte procentuale).In septembrie, Romania a avut pentru a opta luna consecutiv cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,7%.