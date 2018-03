Romania a avut cea mai mare inflatie din UE, in februarie

Comparativ cu situatia din luna ianuarie 2018, rata anuala a inflatiei a scazut in 18 state membre, a ramas stabila in doua tari si a crescut in sapte state, inclusiv in Romania, unde s-a majorat de la 3,4% pana la 3,8%.In cazul zonei euro, rata anuala a inflatiei a scazut pana la 1,1% in luna februarie 2018, de la 1,3% in ianuarie 2018. Cel mai semnificativ impact asupra cresterii anuale a preturilor l-au avut serviciile (0,57 puncte procentuale), urmate de preturile la alimente si energie (0,21 puncte procentuale in ambele cazuri).In ceea ce priveste Romania, datele publicate anterior de Institutul National de Statistica (INS) arata ca rata anuala a inflatiei a urcat in februarie 2018 pana la 4,7%, de la 4,3% in ianuarie 2018, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,74% si a celor nealimentare cu 6,27%."Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (martie 2017 - februarie 2018) fata de precedentele 12 luni (martie 2016 - februarie 2017), calculata pe baza IPC, este 2,1%. Determinata pe baza IAPC, rata medie este 1,6%", noteaza INS.In luna februarie a acestui an, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere la 3,5%, de la 3,2%, prognoza de inflatie pentru finalul acestui an. Pentru finalul anului 2019, BNR estimeaza o rata a inflatiei de 3,1%.