Romania a fost in topul inflatiei din UE si in ianuarie

Comparativ cu situatia din decembrie, rata anuala a inflatiei in ianuarie a scazut in cinci state membre, a ramas stabila in alte cinci state si a crescut in 18 de tari membre UE.Cele mai ridicate rate anuale ale inflatiei din UE au fost inregistrate luna trecuta in Ungaria (4,7%), Romania (3,9%), Cehia si Polonia (ambele cu 3,8%), iar cele mai scazute in Italia (0,4%), Cipru (0,7%), Danemarca si Portugalia (ambele cu 0,8%).In cazul Romaniei, cifra publicata de Eurostat este identica cu cea publicata saptamana trecuta de Institutul National de Statistica (INS), potrivit caruia rata anuala a inflatiei a coborat la 3,6% in ianuarie, de la 4% in decembrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 4,75%, cele nealimentare cu 2,68% iar pretul serviciilor a inregistrat un avans de 4,01%.