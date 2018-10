Romania este din nou tara cu cea mai mare inflatie din UE

Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) s-a situat la 2,2% in septembrie, stabila comparativ cu luna precedenta, in timp ce in zona euro inflatia a urcat pana la 2,1% de la 2% in august. In randul statelor membre UE, cele mai mari rate anuale ale inflatiei au fost inregistrate in Romania (4,7%), Ungaria (3,7%) si Bulgaria (3,6%), iar cele mai scazute in Danemarca (0,5%), Grecia (1,1%) si Irlanda (1,2%).Comparativ cu situatia din august 2018, rata anuala a inflatiei a scazut in noua state membre, a ramas stabila in patru (inclusiv in Romania) si a crescut in 14 tari.Cel mai semnificativ impact asupra cresterii anuale a preturilor l-au avut preturile la energie (0,90 puncte procentuale), urmate de preturile la servicii (0,57 puncte procentuale) si de cele la alimente, alcool si tigari (0,51 puncte procentuale) .