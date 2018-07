Turcia: Rata inflatiei, la cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani

Luna trecuta, rata inflatiei a urcat la 15,39%, cel mai ridicat nivel din octombrie 2003. In aprilie si mai s-a inregistrat o crestere a preturilor de 10,85% si, respectiv, 12,15%, transmite DPA.Cel mai semnificativ avans lunar s-a inregistrat la alimente si bauturi non-alcoolice (5,98%) iar cea mai mare crestere anuala la transport (24,26%) . Singurul declin lunar a fost la haine si incaltaminte (1,15%)."Datele privind inflatia din iunie sunt teribile. Acesta este pretul pentru ca nu s-au luat masurile necesare pentru a contracara deprecierea lirei", a apreciat analistulTimothy Ash, de la BlueBay Asset Management.De la inceputul anului, lira turceasca s-a depreciat cu peste 20% fata de dolar si euro, din cauza temerilor privind cresterea influentei presedintelui Tayyip Erdogan asupra politicii monetare. Pentru a stopa deprecierea lirei, Banca Centrala a Turciei a organizat in mai o reuniune de urgenta la finalul careia a decis sa majoreze dobanda de baza de la 13,5% pana la 16,5%.Luna trecuta, Banca Centrala a Turciei a anuntat ca va mentine tendinta de inasprire a politicii monetare pana cand inflatia va inregistra o imbunatatire semnificativa, dupa ce a decis sa majoreze dobanda de politica monetara cu 1,25 de puncte de baza.La sedinta monetara din 7 iunie, Banca Centrala a Turciei a decis sa majoreze dobanda de baza de la 16,50% pana la 17,75%. Dupa anuntul majorarii dobanzii, lira s-a apreciat cu 1,82% ajungand la 4,47 lire pentru un dolar, in conditiile in care anterior coborase pana la un minim istoric de 4,9290 lire pentru un dolar.Nivelul ridicat al inflatiei si asteptarile inflationiste reprezinta in continuare riscuri la adresa evolutiei preturilor si, daca va fi necesar, politica monetara va fi inasprita si mai mult, se arata intr-un comunicat al Bancii Turciei.Moneda turceasca sufera de pe urma ingrijorarii investitorilor cu privire la ingerinta presedintelui Erdogan in politica monetara. Seful statului turc, care s-a autoproclamat "inamicul dobanzilor", a declarat ca intentioneaza sa obtina o mai mare influenta asupra deciziilor de politica monetara, amplificand ingrijorarile cu privire la capacitatea Bancii Centrale de a tine sub control o inflatie de doua cifre.