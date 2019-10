Vasilescu (BNR): Inflatia loveste fara sa tina seama de ce spune Guvernul

"Inflatia loveste fara sa tina seama de ce spune Guvernul, ce spun companiile, ce vrea populatia. Loveste", a spus el, la conferinta "Upgrade Romania: Solutii pentru finantarea marilor proiecte de investitii ale Romaniei", organizata de trustul de presa DC Media Group.El a aratat ca, din 2017, Romania se confrunta cu o inflatie de 4% - 5% in conditiile in care inflatia ideala este 2%."In lumea asta, din America pana in Japonia, s-a ajuns la o conventie, ca inflatia trebuie sa fie 2%, considerata optima. Nici mai mult nici mai putin. 2% este ca un pahar de vin bun baut dupa masa, care actioneaza ca intaritor. Dar un pahar, nu al doilea pahar. Iata ca noi, din 2017, bem doua pahare la masa, pentru ca inflatia ideala trebuie sa fie 2%, iar noi avem 4-5% incontinuu, luna de luna, pe an, pe 12 luni", a continuat Vasilescu.Datele publicate de Eurostat pe 18 septembrie arata ca rata anuala a inflatiei in zona euro a fost de 1% in august, stabila comparativ cu luna precedenta, si de 1,4% in Uniunea Europeana, de asemenea stabila comparativ cu luna precedenta, in timp ce Romania si Ungaria au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE.Conform acestor cifre, inflatia din zona euro este relativ aproape de obiectivul tinta al Bancii Centrale Europene (BCE), respectiv o crestere a preturilor mai mica, dar apropiata de 2%.Cele mai ridicate rate anuale ale inflatiei din UE au fost inregistrate in Romania (4,1%), Ungaria (3,2%), Olanda si Letonia (ambele cu 3,1%) iar cele mai scazute in Portugalia (minus 0,1%), Grecia (0,1%) si Spania (0,4%).Potrivit Institutului National de Statistica, rata anuala a inflatiei a coborat la 3,9% in luna august a acestui an, de la 4,1%, in luna iulie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 2,98%, cele alimentare cu 5,02% iar pretul serviciilor a inregistrat un avans de 4,23%.Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat la 4,2% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 3,3% pentru 2020.