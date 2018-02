Vasilescu, despre inflatie: Statul ne-a facut o figura, a miscat preturile administrate cand nu trebuia sa o faca

Si anume combustibil, energie electrica, energie termica, gaze.

"Si atunci este clar ca statul ne-a facut o figura, a miscat aceste preturi cand nu trebuia sa o faca. Trebuia sa o faca nu cand venea toamna, ca oricum toamna se fac niste miscari si mai ales la fructe si la...in fiecare toamna. Si fasolea s-a scumpit.Nu s-au scumpit cartofii. Ne amintim de luni cand cartofii au crescut cu 24% intr-o luna. Nu s-au scumpit acum. Au ramas linistiti la locul lor. Mancam de post mancare de cartofi.Dar daca statul gandea bine si facea aceasta crestere..trebuia sa o faca, acesta este vital, aceasta crestere la cele patru casute, dar daca facea la vreme si nu lasa sa vina toamna si nu lasa sa vina ianuarie 2018, nu aveam aceasta crestere la 4,3%", a spus Adrian Vasilescu la o conferinta de specialitate.Acesta a spus ca daca ne uitam la tabelul inflatiei dat publicitatii de statistica in luna februarie atunci o sa vedem o crestere si la fructe, dar ca acesta nu putea avea un impact semnificativ."Hai sa luam ultimul tabel al inflatiei venit in 14 februarie anul acesta. In acel 4,3%, care exprima...este tot o conventie pentru ca nu e aceasta inflatia. Cum sa fie aceasta inflatia?Luam tabelul si atunci ce vedem? Siruri intregi de zero. Sunt cateva preturi in scadere. Vedem siruri intregi de preturi cu zero si daca ne uitam in dreapta la cat de putin a crescut si daca ne uitam in stanga la cat de mica este ponderea acestor produse o sa vedem ca atunci cand vorbim de influenta, influenta este zero asupra inflatiei la casute intregi.Si atunci unde sunt impulsurile. In primul rand la mere si la pere. Vedem acolo doua casute cu fructe, fructele din tara noastra si fructele meridionale. S-au scumpit din greu. Si fasolea. Mai ales ca vine Pastele. Vine Pastele cu postul. Fasolea s-a scumpit si ea.Dar aceste scumpiri la fasole si la meridionale nu ar fi fost o mare problema pentru un tabel cu mii de preturi sintetizate in trei casute: marfuri alimentare, marfuri nealimentare, servicii. Nu ar fi fost deloc o problema.A venit insa statul si si-a amintit ca el este gestionarul unor preturi sau tarife administrate extrem de importanteAceste patru casute pe care statul le-a misculat dintr-un foc cu cresteri cu mult peste rata inflatiei au determinat tot acel nenorocit de urcus pana la 4,3%. Si atunci este limpede ca nu acesta este inflatia, dar nu avem cum sa ii spunem altceva.Dar ce constatam? Ca statul a introdus niste cresteri in tabelul de inflatie cu care a schimbat media", a spus Vasilescu.De asemenea, acesta a spus ca Banca Nationala nu putea sa faca nimic cu toate instrumentele pe care le are impotriva preturilor administrate, dar ca este usor a arunca vorbe in piata pentru a decredibiliza institutia.Rata anuala a inflatiei a urcat in ianuarie 2018 la 4,3%, de la 3,3% in decembrie 2017, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,79% si a celor nealimentare cu 6,23% comparativ cu luna ianuarie 2017, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate miercuri.Pe de alta parte, pretul serviciilor a crescut cu 0,9% fata de luna ianuarie 2017.Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere la 3,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an. Prognoza anterioara indica o inflatie de 3,2% in 2018.