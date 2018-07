Vesti bune de la BNR: Cand va scadea inflatia?

"Cele mai recente evaluari confirma perspectiva plafonarii ratei anuale a inflatiei. Deci, am ajuns undeva la 5,4% acum, pe modelul pe sase luni arata o plafonare, iar nivelul pe mai mult de doua trimestre si pe mai mult de sase luni pana la opt trimestre arata o coborare a ratei inflatiei, la finalul anului curent. Daca acestea sunt estimarile noastre si avem incredere in ele, atunci de ce sa cresc dobanda cand eu am incredere ca inflatia va stagna si apoi va scadea. Pana unde si cat, vom vedea. Avem incertitudini, le recunoastem, dar nu inseamna ca ne-am oprit, ci ca evaluam ce am facut pana acum. Se pare ca a avut eficienta, din moment ce rata inflatiei Core2 ajustat a inceput sa scada. Toti ne raportam la aceasta cifra de 5 si ceva a inflatiei, dar ea este influentata foarte mult de ceea ce a fost in mai 2017, in iunie, iulie, august 2017, cand au fost luni cu rate ale inflatiei foarte scazute sau chiar negative. Asta inseamna, chiar daca nu vom avea inflatie lunara absolut deloc in lunile acestea, ar insemna sa stagneaza inflatia anuala. Inflatia luna de luna poate sa fie mica, dar pana incepe toamna va fi o cifra care va parea mare, dar noi avem incredere ca acesta este platoul si va cobori de aici incolo", a afirmat Voinea.Potrivit viceguvernatorului BNR, la nivel european, procesul de normalizare a politicii monetare, in sensul aducerii nivelului dobanzii peste rata inflatiei, cum se intampla deja in SUA, va dura mult."La nivel global, SUA au inceput procesul de normalizare a politicii monetare. Asta inseamna sa ajungi cu dobanda peste rata inflatiei, dar dupa parerea mea va dura mult, cel putin in Europa, pana se va ajunge la lucrul acesta. Noi am luat aceasta decizie pe baza datelor existente si pe baza judecatii noastre profesionale, oneste. Pe baza datelor avem prima cifra de inflatie care scade dupa 6 luni, si anume Core2 ajustat, cea care elimina preturile administrate, volatile - legume, fructe, bauturi alcoolice, oua - la 2,95%, in luna mai, de la 3,09% in aprilie. Aceasta este rata inflatiei asupra carora noi putem avea o eficienta mai mare sau un impact mai mare prin politica monetara. In comunicatul BNR mai avem o fraza in care in are am spus ca, din cele mai recente evaluari, modelul pe 6 luni arata o plafonare a dobanzilor. Pe mai mult de sase luni, modelul arata o coborare. De ce sa cresc dobanda daca eu am incredere ca dobanzile se vor plafona si inflatia va scadea? E o normalitate ca in orice comunicat al unei Banci Centrale sa existe date referitoare la incertitudini. Bancile Centrale nu lucreaza cu certitudini, pentru ca multi indicatori din modelele economice se schimba retroactiv, cum ar fi diferentialul de productie, PIB-ul potential, chiar asteptarile inflationiste, rata somajului", a mentionat oficialul BNR.Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, in data de 12 iunie 2018, o rata anuala a inflatiei de 5,4% in mai, cel mai mare nivel din ultimii cinci ani, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,93%, a celor nealimentare cu 7,75% si a serviciilor cu 2,72%.O rata mai mare a inflatiei anuale a fost consemnata in luna februarie 2013, cand preturile de consum au urcat cu 5,65%.Situatia actuala a sistemului bancar si cum se vede de la Banca Nationala a Romaniei evolutia bancilor care se confrunta atat cu necesitatea cresterii, dar si continuarea curatarii bilanturilor sunt printre subiectele ce vor fi abordate in cadrul unui evenimentul "ZF Summit Bankers 18", organizat joi de Ziarul Financiar, la Bucuresti.