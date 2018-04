Drumurile din Romania sunt cele mai nesigure din Uniunea Europeana

Executivul comunitar subliniaza ca in prezent doar doua state membre, Romania si Bulgaria, au o rata a accidentelor mortale mai mare de 80 de decese la un milion de locuitori, fata de sapte state membre in anul 2010.De asemenea, in 2017 majoritatea statelor membre aveau o rata a accidentelor mortale mai mica de 60 de decese la un milion de locuitori, iar opt din aceste state aveau chiar o rata a accidentelor mortale mai mica de 40 de decese la un milion de locuitori.In UE, Suedia (25 de decese la un milion de locuitori), Marea Britanie (27), Olanda (31) si Danemarca (32) au raportat cele mai scazute cifre in 2017.Pe de alta parte, Estonia si Slovenia au raportat cea mai mare scadere a numarului de accidente mortale in 2017 fata de anul 2016, de minus 32% si, respectiv, minus 20 %. In schimb, in Romania numarul de accidente mortale a crescut cu un procent in 2017 fata de anul 2016."25.300 de persoane si-au pierdut viata pe drumurile noastre in ultimul an si multe altele au suferit vatamari grave care le vor afecta pe viata. Siguranta rutiera este, fara doar si poate, o responsabilitate partajata cu statele membre, insa eu sunt convinsa ca UE poate face mai mult pentru a-i proteja mai bine pe cetatenii europeni. Comisia lucreaza in prezent la o serie de masuri concrete, pe care intentionam sa le anuntam in saptamanile urmatoare", a declarat comisarul pentru Transporturi, Violeta Bulc.Desi tendinta de scadere a numarului de persoane care si-au pierdut viata in accidente rutiere pe teritoriul UE este incurajatoare, indeplinirea obiectivului UE de reducere la jumatate a numarului de accidente rutiere mortale intre 2010 si 2020 va fi foarte dificila.In plus, se estimeaza ca alte 135.000 de persoane au suferit accidente grave anul trecut, printre care o proportie insemnata de participanti la trafic vulnerabili, cum ar fi pietonii, ciclistii si motociclistii.Accidentele rutiere mortale si vatamarile cauzate de accidente rutiere le afecteaza nu doar pe victime, ci si intreaga societate, costurile socio-economice estimate ridicandu-se la 120 de miliarde de euro pe an.