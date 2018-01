Analistii financiari nu mai au incredere in activitatea economica din Romania

Aceasta evolutie a avut la baza in special componenta de anticipatii a indicatorului. Astfel, indicatorul conditiilor curente s-a redus marginal, cu 0,7 puncte, pana la valoarea de 59 puncte (cea mai redusa valoare din aprilie 2015), in timp ce indicatorul anticipatiilor a scazut cu 4,2 puncte, pana la valoarea de 32 puncte (cea mai redusa din octombrie 2012).Evolutia indicatorului de anticipatii este datorata intr-o mare masura raspunsurilor la intrebarea privind anticipatiile de evolutie a venitului personal (41% dintre respondenti anticipeaza reducerea venitului personal la nivelul economiei, comparativ cu 20% in exercitiul anterior).In ceea ce priveste cursul de schimb euro/leu, este de remarcat ca(comparativ cu valoarea actuala).Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,6998 (in crestere cu 107 pips fata de valoarea inregistrata in exercitiul anterior), in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,7428 (valoare in crestere cu 99 pips fata de cea consemnata in luna anterioara).Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (ianuarie 2018 - ianuarie 2019) a inregistrat o valoare medie de 3,75% (valoare mai mare cu 0,37 puncte procentuale fata de cea inregistrata in exercitiul anterior). De asemenea, peste 97% dintre participanti anticipeaza o majorare a ratei inflatiei in urmatoarele 12 luni."Sunt de remarcat (consistente cu anticipatiile de majorare a ratei inflatiei) anticipatiile de majorare a ratelor de dobanda la leu, atat pentru scadentele pe termen scurt (3 luni), cat si pentru cele pe termen mediu (5 ani), 95%, si respectiv 92% dintre participantii la sondaj anticipand aceasta evolutie. Astfel, rata medie a ROBOR cu scadenta de 3 luni anticipata peste 12 luni este 3,21% (comparativ cu o valoare de 3,25% inregistrata in exercitiul anterior), iar yield-ul la obligatiunile suverane denominate in lei cu scadenta de 5 ani este de 4,48% (valoare relativ similara cu cea inregistrata in exercitiul anterior). Ca urmare, pentru scadentele pe termen scurt, sunt in continuare anticipate dobanzi real negative", se mai arata in comunicat.Sondajul este realizat in ultima saptamana a fiecarei luni, iar participantii sunt membri ai CFA Romania si candidatii pentru nivelurile II si III ale examenelor CFA.Indicatorul de incredere macroeconomica ia valori intre 0 (lipsa increderii) si 100 (incredere deplina in economia romaneasca) si este calculat pe baza a 6 intrebari cu privire la conditiile curente (referitoare la mediul de afaceri si piata muncii) si anticipatiile, pentru un orizont de timp de un an, pentru mediul de afaceri, piata muncii, evolutia venitului personal la nivel de economie si evolutia averii personale la nivel de economie.Pe langa intrebarile necesare pentru calculul indicatorului de incredere macroeconomica, sondajul evalueaza si anticipatiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rata inflatiei, ratele de dobanda, cursul de schimb EUR/RON, indicele bursier BET, conditiile macroeconomice globale si pretul petrolului.CFA Romania este asociatia profesionistilor in investitii din Romania.